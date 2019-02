Im zweiten Anlauf konzentrierte sich Rolle auf die Volksrechte und brachte so im März 1863 das erste obligatorische Gesetzesreferendum in einem Schweizer Kanton durch. Als Regierungsrat führte er dann ein derart autoritäres Parteiregiment, dass in den Worten des Verfassungshistorikers Alfred Kölz die «Strahlungswirkungen» der Baselbieter Errungenschaften auf die anderen Kantone klein blieben. Als Rolle im Mai 1865 in einem Wirtshaus einen Gegner mit zwei Messerstichen lebensgefährlich verletzte, waren seine Zeit und die der Bewegung abgelaufen.

Die Zürcher waren keine Wutbürger

Kölz weist in seiner «Neueren Schweizerischen Verfassungsgeschichte» auf einen entscheidenden Unterschied zwischen den Baselbieter und den Zürcher Demokraten hin: Diese verweigerten ihrem «Hauptagitator» Friedrich Locher, der sich am heftigsten mit Escher angelegt hatte, eine führende Stellung. Die Aussage von Felix E. Müller in der jüngsten NZZ am Sonntag, Escher sei «von einem Protest, den ein Trumpscher Wutbürger anführte», weggefegt worden, ist deshalb falsch. Die Zürcher Bewegung baute auf einem dichten Vereinsnetz, das es damals im Baselbiet noch nicht gegeben hat. Zudem verfügte sie über zahlreiche hervorragende Köpfe, die ihr politisches Handwerk im linksfreisinnigen Netzwerk «Helvetia» gelernt hatten.

Die Zürcher Verfassung vom April 1869, die dank ihren Volks- und Bürgerrechten, ihren sozialen und humanen Inhalten zu den weltweit fortschrittlichste gehörte, war nicht das Werk von Rechtspopulisten wie dem Aargauer Piusverein oder von Linkspopulisten wie dem Baselbieter Christoph Rolle. Sie war das Werk einer Bürgerbewegung, die ein paar Jahre später auch der Bundesverfassung ihren progressiven Stempel aufzudrücken vermochte.

Die einzige Forderung, die sowohl in Zürich wie in Bundesbern kein Gehör fand, war die nach der Gleichberechtigung der Frauen. Dass es für diesen Fortschritt ein ganzes Jahrhundert brauchte, ist ein anderes Kapitel, das nicht von Radikaldemokraten geschrieben wurde.

