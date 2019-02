2 — Passepartout kreieren

Gehen wir gleich weiter mit günstiger Senfmade-Kunst an der Wand: Postkarten werden mit einem dekorativen Passepartout grösser – oder zumindest grossartiger. Rahmen Sie eine Serie Postkarten, die Sie lieben, mit gemusterten Passepartouts. Dafür können Sie zum Beispiel bereits fertige weisse Passepartouts aus den Bilderabteilungen der Einrichtungshäuser bemalen oder mit hübsch gemusterten Papieren bekleben. (Bild über: Decoration Facilismo)

3 — Ecken nutzen

Ein solches schlichtes Wandregal sieht nach mehr chicem Design aus, als so manches Nachttischchen. Und das Beste: man kann damit auch Platz nutzen, der eigentlich gar nicht da ist. Mit ein wenig Schreinertalent, Holz vom Baumarkt und einer Bohrmaschine ist ein solches Eckregal schnell an der Wand. (Bild über: Archzine)

4 — Leisten montieren

Noch schneller und noch einfacher geht eine ähnliche «Kein Platz neben dem Bett» – Idee mit einer Bilderleiste. Man kann solche Leisten im Baumarkt oder in Einrichtungshäusern finden. Streichen Sie sie gleich an wie die Wand, dann wirkt es chic und elegant! (Bild über: Cate St. Hill)

5 — Koffer packen

Alte Koffer haben sehr viel Charme und geben perfekten Stauraum ab. Ich habe einige solche Koffer für meine vielen alten Taschenbücher eingesetzt. Sie geben meiner Wohnung Charme und es macht Spass, darin zu stöbern, wenn ich ab und zu wieder einen alten Krimi lesen möchte. Sehen Sie meine Stylingidee auf Instagram. Dieses charmante Bild ist aus der Villa Betula, ein cooles altes Haus, das der norwegischen Musikerin und Künstlerin Maren Ingeborg Gråblomst gehört.

6 — Fensterplätze schaffen

«Aus alt mach neu» bedeutet nicht, dass man tatsächlich was machen muss! Bei dieser Idee müssen Sie nämlich nur ein schönes altes Fenster geschickt platzieren. Damit Ihrer Wohnung viel Cachet geben. Hier gibt ein altes Fenster einem kleinen Homeoffice einen Fensterplatz. Alte Fenster oder Fensterläden machen sich auch gut als Bett-Kopfteil. (Bild über: Alquimia Deco)

7 — Türen an die Wand stellen

Was mit Fenstern geht, kann man auch mit alten Türen umsetzen. Bei unserem Besuch bei Arthur Rooks haben wir diese tolle und dekorative Idee entdeckt: Die Türe ist eine Art Moodboard und Pinnwand. Entdecken Sie Arthur Rooks kreative und stilvolle Wohnung auf Sweet Home. (Foto: Rita Palanikumar für Sweet Home)

8 — Kreativität wecken

Auf meinen Spaziergängen sehe ich momentan sehr oft Spielsachen auf Gartenmäuerchen mit einem Schild, auf dem «gratis» steht. Kinder haben meist viel zu viele Spielsachen und nicht alle wecken kreatives Spielen. Dabei bedeutet Spielen doch auch aus dem Nichts neue Welten und Geschichten zaubern. Das genau ist hier geschehen: ein Hocker, ein Vorhang (an einem Tablar) und schon ist die Bühne frei für grosse kleine Geschichten. (Bild über: Mokassin)

9 — Grün wählen

Ich weiss nicht, ob diese Idee wirklich praktisch ist, aber Charme hat sie. Ich habe Bücher vor die Steckdosen und die Kabel getürmt, damit ich diese nicht sehen muss. Bücher strahlen immer Wärme aus, sie dürfen bloss nicht einfach Dekoration sein. Aber ganz abgesehen von den Büchern – eine Farbe wählen für ganz bestimmte Möbel oder Möbelpartien kann aus einer improvisierten Einrichtungsidee eine sehr stylishe machen. Bild: Ikea.

10 — Flexibel bleiben

Am Schluss noch etwas ganz Praktisches. Ob im Bad oder in der Waschküche, solche klappbaren Wäscheständer an der Wand haben es in sich. So kann man auf verschiedenen Etagen Wäsche aufhängen und dazwischen bleibt der Platz luftiger. (Bild über: Home Decor Garden)

