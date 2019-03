Und nun begann vor einigen Monaten nochmals ein neues Kapitel in dieser Geschichte. Ich hatte im November 2018 eine Magenbypass-Operation. Der Weg dorthin war eine über 25-jährige «Abnehmkarriere» mit dutzenden Erfolgen und hunderten von Rückschlägen – darum soll es in diesem Post heute aber nicht gehen.

Nein, heute soll es darum gehen, wie sich die Bewegungsfähigkeit und das Körpergefühl nach einer solchen Operation verändert haben. Wird das Training automatisch einfacher, wenn der Körper leichter wird? Ich würde diese Frage mit einem Jein beantworten. Im Moment sind mein Körper und mein Kopf irgendwie nicht synchron. Der Kopf kommt nicht hinterher, was die körperlichen Veränderungen angeht, und stellt sich manchmal quer.

Das Problem beginnt im Kopf

Beginnen wir mit dem Spitalaufenthalt: Als ich am Nachmittag aus der Narkose erwachte, war der erste Gedanke: Gut, ich lebe noch. Der zweite: Mensch, gebt mir was zu trinken. Der dritte: Jetzt liege ich schon seit Stunden flach … Ich will mich bewegen. 8 Stunden nach der Operation schlurfte ich schon wieder in meinem wundervollen Spital-Outfit durch den Gang des Krankenhauses, dabei grinste ich wie ein Honigkuchenpferd. Ich konnte schon wieder gehen! Jetzt würde das Leben leichter werden. Endlich!

Nach einigen Wochen war dann auch die ärztlich verordnete Sportpause vorbei. Ich konnte mit gezieltem Ausdauer- und Kraftaufbau beginnen. Dabei ist es für mich unglaublich wertvoll, dass ich durch meinen Coach professionell betreut werde. Denn schnell stellten wir ein altes Problem fest, welches sich zwar verbessert hatte, aber noch nicht ausgemerzt ist: Der Kopf zeigt mir wesentlich früher Grenzen auf, als dies von den körperlichen Möglichkeiten her eigentlich der Fall wäre (naja, ich wurde ja auch nicht am Kopf operiert).

Nur Mut!

So stand ich bei einer Walking-Runde plötzlich vor einem ziemlich hohen Absatz, den ich irgendwie überwinden musste. Ich stand davor, schaute die Länge meiner Beine an – schaute den Absatz an – schaute nochmals auf meine Beine und dachte: «Nein, da kriegst du dein Gewicht niemals hinauf. Du kannst dich da gar nicht hochstemmen». Umkehren war keine Option und so stand ich erstmal leicht ratlos da. Voll überzeugt davon, dass ich dieses Hindernis nicht überwinden konnte. Plötzlich hörte ich Steves Stimme in meinem Ohr: «Wie wäre es mit probieren, bevor du aufgibst?» Ich stellte mein Bein auf den Absatz, drückte mich ab und … oben war ich.