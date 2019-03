Was Eltern über den neuen Impfplan wissen sollten

Dennoch wird der Impfplan 2019 für Diskussionen sorgen. Zum Beispiel deshalb, weil die zwei, vier und zwölf Monate alten Säuglinge nun jeweils mit einem Sechsfach-Impfstoff geimpft werden sollen anstatt wie bisher mit einer Fünffach-Kombi-Impfung. Die sechste Komponente ist ein Impfstoff gegen Hepatitis B, eine Infektion, die vor allem beim Sex übertragen wird.

Wieso dann schon Babys dagegen impfen? «Weil die Teenager schwer zu erreichen sind», sagt Christoph Berger, Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen. «Säuglinge haben eine gute Immunantwort: Drei Impfungen im Säuglingsalter genügen bei den meisten – und die Geimpften sind lebenslang gut vor Hepatitis B geschützt wie bei der Impfung in der Pubertät». Berger hat den neuen Impfplan erarbeitet.

Für den zwölf Monate alten Säugling bedeutet es drei Spritzen: Die Sechsfach-Kombi gegen Diphtherie, Wundstarrkrampf, Keuchhusten, Kinderlähmung, Hämophilus-Hirnhautentzündung und Hepatitis B. Dazu eine Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln. Plus die Impfung gegen 13 Typen von Pneumokokken. Sie galt bisher nur als «ergänzende» Impfung, nun zählt sie zu den «Basisimpfungen».

Viele Eltern haben Vorbehalte

«Aus immunologischer Sicht sind diese drei Impfungen aufs Mal überhaupt kein Problem. Und im Alter von zwölf Monaten erinnern sich die Kinder auch nicht lange daran. Lieber eine Spritze als später zum Beispiel eine Hirnhautentzündung», argumentiert Berger, der auch die Abteilung Infektiologie und Spitalhygiene am Universitäts-Kinderspital Zürich leitet. 89 Prozent der Eltern in der Schweiz haben ihre Kinder nach dem bisherigen Plan impfen lassen. Ob Bergers Argumente aber Zweifel von impfskeptischen Eltern zerstreuen? Sollen sie so viele Impfstoffe in ein so kleines, schutzbedürftiges Wesen spritzen lassen, das noch in Entwicklung ist?

Die Anzahl der Eltern mit Vorbehalten ist beträchtlich. Einem US-Fachartikel zufolge haben über 75 Prozent mehr oder minder grosse Bedenken, wenn es ums Impfen ihrer Kinder geht. Für die Schweiz fehlen genaue Zahlen, in Deutschland hegen etwa 35 Prozent der Eltern Zweifel. Nur ein bis zwei Prozent seien totale Impfgegner, sagt Philip Tarr, Co-Chefarzt Medizinische Universitätsklinik, Infektiologie und Spitalhygiene am Kantonsspital Baselland. Und er sagt auch: «Wenn man Impfskepsis verstehen will, muss man mit den Impfskeptikern reden. Nur hat das bisher niemand getan.»