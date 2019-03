Verkannte Nebenwirkungen

Häufig verursacht die Polypharmazie – so der Fachbegriff für die Einnahme von fünf oder mehr Arzneimitteln – unspezifische Beschwerden: Müdigkeit, Appetitlosigkeit, Schwindel, Verwirrtheitszustände, Zittern, Stürze, Funktionsstörungen der Blase oder Magen-Darm-Probleme. «Oft werden solche Symptome aber nicht als unerwünschte Wirkungen von Arzneimitteln erkannt.

Das führt dann zur Verschreibung von weiteren Medikamenten», erläutert Manuel Haschke, Chefarzt Klinische Pharmakologie & Toxikologie am Inselspital Bern. Nicht jede neue Beschwerde müsse zwingend medikamentös behandelt werden, rät Haschke. «Wenn möglich sollten auch nicht medikamentöse Ansätze versucht werden.» Denn mit jedem zusätzlichen Medikament steigt laut Fachleuten das Risiko von Einnahmefehlern, unerwünschten Wirkungen und Wechselwirkungen:

Wer mehr als drei Arzneimittel nimmt, hat statistisch ein 4,3-fach höheres Risiko, wegen unerwünschter Wirkungen notfallmässig ins Spital zu kommen. Personen, die mehr als vier Medikamente einnehmen, haben ein rund 60 Prozent höheres Risiko zu stürzen. Ab fünf Wirkstoffen oder mehr lässt sich nicht mehr genau vorhersagen, was im Körper damit passiert und wie sie sich womöglich gegenseitig beeinflussen.

So vermeiden Sie zu viele MedikamenteDie bewährtesten Tipps:

Medikamentenliste à jour halten. Auch pflanzliche, homöopathische und alles, was man an frei verkäuflichen Präparaten nimmt, auf die Liste schreiben.Mindestens einmal pro Jahr die Liste mit einer Fachperson überprüfen: Was ist noch nötig, was verträgt man nicht mehr gut, was kann weggelassen werden, wo muss allenfalls aufgestockt werden?Wer mit seinen Medikamenten gut zurecht kommt und sie mit Fachpersonen regelmässig prüft, muss nichts ändern.Wer unzufrieden ist, erstellt am besten eine Rangliste der abzusetzenden Medikamente. Überlegen Sie, von welchen Medikamentenwirkungen Sie überzeugt sind und von welchen nicht. Besprechen Sie dies immer mit Ihrem Arzt.Bringt ein Medikament nicht den erhofften Erfolg, besprechen Sie mit Ihrem Arzt ob eine tiefere Dosis oder eine Absetzung sinnvoll wäre.Setzt man nur ein Präparat aufs Mal ab, lässt sich der Effekt leichter ermitteln als wenn mehrere zugleich gestoppt werden.Beobachten Sie positive wie negative Folgen des Absetzens, zum Beispiel Entzugserscheinungen. Welche Folgen sind Sie bereit zu tolerieren?Bevorzugen Sie nicht-medikamentöse Behandlungen wo immer es sinnvoll und möglich ist.Patienten sollten weder stur nach ihrem Alter noch nach medizinischen Leitlinien behandelt werden, sondern nach ihren Bedürfnissen und Einschränkungen: Ein rüstiger 85-Jähriger gewichtet manches anders als ein schwer kranker 65-Jähriger. Besprechen Sie Ihre Therapieziele mit Ihren Bezugs- und Fachpersonen.Bei manchen Medikamenten kann der Prozess des Absetzens mehrere Monate dauern, weil die Dosis allmählich reduziert werden muss. Abruptes Absetzen zum Beispiel von Beruhigungsmitteln, die dem Valium verwandt sind, kann Entzugserscheinungen mit Verwirrtheit, Halluzinationen oder Krämpfen verursachen. Der «Entzug» von Magensäureblockern kann vorübergehend zur übermässigen Bildung von Magensäure führen, jener von Schlafmitteln zunächst zu Schlaflosigkeit.Die Forta-Liste bewertet, welche Medikamente bei Senioren vorteilhaft sind.Die Priscus-Liste umfasst die Medikamente, die im Alter eher nicht oder nur kurzzeitig verordnet werden sollten, wenn Alternativen möglich sind.Bei der Polypharmazie im Alter geht es nicht nur ums Absetzen von Medikamenten, sondern darum, den Nutzen von Arzneimitteln für den individuellen Patienten sorgfältig zu prüfen und zu schauen, ob er die richtigen Wirkstoffe in passenden Kombinationen erhält.Wer seine Medikamentenliste überprüfen lassen will, kann sich zum Beispiel an die Praxis des Zürcher Geriaters Sacha Beck wenden (www.age-medical.ch).Apotheken und Hausärzte können ebenfalls einen Polymedikations-Check durchführen.Für komplexe Fragen bietet die Abteilung Klinische Pharmakologie am Inselspital Bern eine MediCheck Sprechstunde an.Laut dem Helsana-Arzneimittelreport 2017 nehmen sechs von zehn Schweizerinnen und Schweizern über 65 Jahre mindestens vier Medikamente. Fast zwei von zehn nehmen sogar über zehn Arzneimittel. Noch mehr sind es bei Heimbewohnern: Sie bekommen im Schnitt neun Medikamente, fast jeder Vierte nimmt sogar mindestens dreizehn.