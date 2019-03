Eine Sekunde fühlte sich an wie eine Minute, eine Minute wie eine Stunde. Ich fokussierte auf eine Pilotin, die sich auf dem Heimweg von einem anderen Flug befand. Ich versuchte, ihren Gesichtsausdruck zu lesen, und fragte sie, ob wir okay sein würden. Sie verneinte. In diesem Moment wurde mir klar: Wir werden sterben.

«Manche Gesichter waren weiss oder blau, gezeichnet von der Todesangst und der Kälte.»

Das Flugzeug näherte sich dem Grund. Ich sass ruhig auf meinem Platz, in Gedanken bei meinem Vater, meiner Schwester und meinen Freunden. So vieles war noch ungesagt und ungetan. Mark hielt meine Hand. Wir beteten. Der Flugkapitän meldete sich: «Hier spricht Ihr Kapitän, nehmen Sie die Notfallposition ein!» Die Flugbegleiterinnen begannen mit dem Aufruf: «Brace, brace, brace, heads down, stay down.» Immer wieder. Ich legte den Kopf zwischen meine Beine und versuchte gleichzeitig hochzuschauen, um zu sehen, wann, wie und wo ich sterben sollte. Die Anweisungen wurden lauter, der Tonfall höher, das Zittern in den Stimmen war nicht zu überhören.

Dann schlug das Flugzeug auf dem Hudson River auf. Mehrere Häuserblöcke lang glitt es weiter flussabwärts. Das linke Triebwerk wurde vom Wasserdruck abgerissen und drehte das Flugzeug dramatisch nach links, bis es plötzlich stoppte.

Flugkapitän Chesley Sullenberger ist es tatsächlich gelungen, den tonnenschweren Airbus notzulanden. Ich sass auf meinem Platz, erstarrt. «Evakuieren Sie das Flugzeug!», rief Sullenberger. Menschen rannten den Gang entlang an mir vorbei. Mark nahm mich an der Hand mit zum Ausgang. Wir glitten die Notrutsche hinunter ins eiskalte Wasser. Adrenalin pumpte durch meinen Körper. Ich schwamm aufs Rettungsfloss und begann, anderen Menschen zu helfen. Manche Gesichter waren weiss oder blau, gezeichnet von der Todesangst und der Kälte. Wir waren 155 Personen an Bord – und wir haben alle überlebt.

«Ich habe durch das Wunder vom Hudson River eine zweite Chance bekommen.»

Wenige Tage später flog ich zurück in meine Heimatstadt Charlotte. Zuhause angekommen weinte ich ununterbrochen. Ich litt monatelang unter Flashbacks. Meine Psychologin lehrte mich, meine Angst zu kontrollieren. Der Kontakt zu den anderen Überlebenden half mir, mein Trauma Stück für Stück zu bewältigen. Mit Mark bin ich bis heute gut befreundet. Das war vor zehn Jahren. Es gibt heute noch keinen Tag, an dem ich nicht an Flug 1549 denke. Ich werde schnell nervös und bekomme Panik, wenn keine Fluchtmöglichkeiten vorhanden sind. Noch immer leide ich unter Schuldgefühlen. Warum habe ich überlebt, während Freunde von mir ihre dreissigjährige Tochter bei einem Flugunglück verloren haben?

Heute helfe ich ehrenamtlich Menschen, die Angst vor dem Fliegen haben, oder Angehörigen, die geliebte Menschen bei einem Absturz verloren haben. Ich möchte ihnen in diesen schweren Zeiten beistehen und etwas davon weitergeben, was ich durch das Wunder vom Hudson River bekommen habe: eine zweite Chance.

Denise (54) aus Charlotte (USA)

Erschienen am 27. Februar 2019