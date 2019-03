Von Marianne Kohler (publiziert am Sun, 10 Mar 2019 04:00:11 +0000)

Fotos: Rita Palanikumar für Sweet Home

Ganz nahe vom Bahnhof, in einem alten, ein bisschen heruntergekommenen Haus befindet sich Jenny Nyfelers Wohnung. Das knarrende Treppenhaus führt irgendwie mitten in die Wohnung. Da begrüsst uns Jenny, strahlend und ziemlich schwanger in einem coolen weissen Overall, den ihr Freund Simon gemacht hat. Er hat wie sie Modedesign studiert. Die beiden erwarten ihr erstes Kind im April. Klar, dass wir zuerst über Kindermöbel und Babyoutfits sprechen, während wir einen Rundgang durch die Wohnung machen. Simon ist während unseres Fotoshootings bei der Arbeit.