Herr Amstutz, wie stehts um die Umwelt?

Ganz ehrlich – unserem Planeten geht es schlecht. Die Folgen des Klimawandels sind verheerend, verschärfen sich weiter und sind auch in der Schweiz spürbar: Überschwemmungen, Erdrutsche, Ernteausfälle, Extremwetter wie diesen Sommer. Aber auch andere ökologische Probleme wie zum Beispiel der enorme Biodiversitätsverlust nehmen ein ernst zu nehmendes Mass an.

Ist das nicht ein bisschen viel Schwarzmalerei?

Gegenfrage: In der Schweiz verbrauchen wir jährlich dreimal so viele Ressourcen, als uns eigentlich zur Verfügung stehen würden. Wir leben stark auf Kosten anderer. Wovon sollen die kommenden Generationen leben, wenn Wirtschaft und Gesellschaft nicht bereit sind, nachhaltiger und somit zukunftsfähiger zu werden?

Wir müssen also unser Konsumverhalten überdenken. Aber das wird ja zu einem wesentlichen Teil von der Anbieterseite, also der Wirtschaft, gesteuert.

Es gibt viele Möglichkeiten, im Alltag verantwortungsvoller zu leben. Zum Beispiel beim Einkaufen, beim Reisen oder in der Geldanlage. Aber es ist korrekt: Ich kann natürlich nur umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen konsumieren, wenn entsprechende Angebote verfügbar sind. Die globale Wirtschaft verbraucht einerseits sehr viele Ressourcen, andererseits kann sie jedoch mit umweltfreundlichen Lösungen auch sehr viel bewirken.

Können Sie das genauer erklären?

Nehmen wir zum Beispiel die Finanzbranche. Banken und andere Finanzdienstleister haben mit der Art, wie sie Kredite vergeben und Investitionen tätigen, einen grossen Einfluss darauf, wofür die Gelder schlussendlich verwendet werden. Sie können beispielsweise die Kreditvergabe an bestimmte Kriterien knüpfen, so dass nur Unternehmen Kredite erhalten, die selbst ökologische und soziale Aspekte berücksichtigen.

Werden solche Kriterien auch bei Investitionen berücksichtigt?

Je länger, je mehr. Einige Banken, zum Beispiel die Berner Kantonalbank, bieten mittlerweile nachhaltige Anlagenprodukte an. Wie sie diese auswählen und verwalten, ist bei jedem Anbieter unterschiedlich; einige schliessen von Anfang an selektiv besonders risikobehaftete Branchen mit negativer Wirkung auf Umwelt und Gesellschaft, zum Beispiel die Kohleindustrie, aus. In solche Unternehmen kann dann gar nicht investiert werden. Dazu wenden die Banken weitere Filterkriterien an, so dass beispielsweise nicht in Firmen investiert wird, die in Verbindung mit Kinderarbeit oder Korruption stehen. Weiter nutzen sie nachhaltigkeitsbezogene Chancen und investieren bewusst in besonders nachhaltige Unternehmen, die mit ihren Dienstleistungen und Produkten eine nachhaltig positive Wirkung erzielen. So lenken die Banken die Geldströme und erzielen eine bewusste Wirkung auf Umwelt und Gesellschaft.

Das funktioniert aber nur, wenn der Konsument das auch will – sein Geld nachhaltig anlegen. Oder?

Die Nachfrage nach nachhaltigen Anlagen nimmt stetig zu – warum sollte man denn nicht nachhaltig investieren wollen? Die Rendite steht den normalen Anlagen in nichts nach und die nachhaltigen Anlagen sind längerfristig zudem weniger risikobehaftet. Gerade institutionelle Anleger wie zum Beispiel Pensionskassen scheinen die positive Wirkung wie auch die reduzierten Risiken von nachhaltigen Anlagen vermehrt zu erkennen und investieren ihre Gelder entsprechend. Und auch Private legen ihre Gelder vermehrt nachhaltig an, da sie damit einfach und direkt Verantwortung wahrnehmen können.