Die Fehlplanung geben auch Ökonomen zu, die dem öffentlichen Verkehr an sich gut gesinnt sind. «Ich bin ein grosser Anhänger von Investitionen in die öffentliche Infrastruktur», sagt Larry Summers, Finanzminister der Regierung Clinton und Berater der Regierung Obama. «Aber ich bin äusserst skeptisch, dass für Hochgeschwindigkeitszüge wie in Kalifornien der Nutzen die Kosten rechtfertigt.» Exakt dieses Argument hatte Gouverneur Newsom gebraucht, um die drastische Reduktion des Projekts zu begründen.

Sicher ist heute: Der «Bullet Train» wird nicht halten, was versprochen wurde. «Newsom hat mit seiner Rede das Projekt praktisch beerdigt», sagt Ray LaHood, Verkehrsminister der Regierung Obama. «Das war sehr kurzsichtig.» Die Finanzierung hängt mehr denn je von Kalifornien ab. Doch hier wollen sich die wenigsten Politiker mit dem milliardenschweren Vorhaben die Finger verbrennen, dessen Budget sich bereits auf 98 Milliarden Dollar verdoppelt hat und wo selbst für den Abschluss der 290 Kilometer langen Strecke zwischen Bakersfield und Fresno über neun Milliarden Dollar fehlen.

Der Rückschlag in Kalifornien ist symptomatisch für ein Land, das den Ausbau des öffentlichen Verkehrs seit Jahrzehnten bis zu einem Punkt vernachlässigt hat, an dem es finanziell kaum mehr möglich ist, die Bahn zu einer echten Alternative zur Strasse und zum Luftverkehr zu machen.

Selbst private Projekte, die ohne öffentliche Gelder starten wollen, haben es schwer. So sollte ein Hochgeschwindigkeitszug schon vor zwei Jahren die Me­tro­po­len Dallas und Houston in Texas verbinden. Doch auch hier haben Einsprachen von Landbesitzern und negative Gerichtsurteile den Bau mehrmals verzögert. Dabei hätte das Projekt im Unterschied zu Kalifornien den Vorteil der Geografie für sich, in Texas wäre eine schnurgerade, günstige Linienführung möglich.

Auch Projekte in Florida und im Nordwesten der USA kommen kaum voran, seit die Regierung Trump ihre Pläne für ein Infrastrukturprogramm beerdigt hat.

Dramatisch zugespitzt hat sich die Lage für die staatliche Bahngesellschaft Amtrak. Sie macht nur auf den Korridor zwischen Washington, New York und Boston einen Gewinn und schreibt auf allen 15 Überlandstrecken hohe Verluste.

Legendäre Züge, mehr nicht

Das Rollmaterial ist mehr als 40 Jahre alt und notorisch unzuverlässig. So muss Amtrak für die Überlandstrecken eine zusätzliche Dieselmaschine für den Fall vorspannen, dass die erste Lok den Geist aufgibt. Die Situation sei unhaltbar geworden, räumt Amtrak-Chef Richard Anderson ein. «Wenn wir ein Privatunternehmen wären, so würden wir keine Betriebslizenz bekommen.» Allein für die Erneuerung des Rollmaterials verlangt Amtrak 3,8 Milliarden Dollar. Dafür ist Anderson, ein ehemaliger Chef der Delta Airlines, zu einem tiefen Einschnitt ins Streckennetz bereit.

Sämtliche Langstrecken zwischen der Amtrak-Zentrale Chicago und den Küsten im Westen, Süden und Osten sollen gestutzt werden. Dafür will Amtrak mehr Stadt-zu-Stadt-Verbindungen anbieten. Eisenbahnfans aus aller Welt lieben zwar legendäre Züge wie den California Zephyr und den City of New Orleans. Doch viel mehr als Touristen­attraktionen sind sie nicht mehr.