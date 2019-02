Von Markus Tschannen (publiziert am Wed, 27 Feb 2019 04:00:41 +0000)

Es sind Sportferien und ein Plan muss her.

Weil die Frau diese Woche zu arbeiten hat, zogen wir unsere Snowboardwoche vor – in die Weihnachtsferien. So haben wir jetzt keine Sportferien, sondern einfach eine schulfreie Woche im Februar.

Früher hätten wir den Brecht mit seinem Lieblingsessen, ein paar Büchern und Lego locker eine Woche unterhalten. Aber im Alter ist er anspruchsvoll geworden. Ein Plan muss her.

Blick in den Kalender, vielleicht hat sich das Kind ja schon selber verplant. Aber da kann man von einem knapp Fünfjährigen nicht viel erwarten. Schwimmkurs am Montag, sonst nur weisse Seiten. Sollen wir seine Freunde zum Spielen einladen? Auch schwierig. Maximilian-Jason stemmbögelt in Adelboden, Lea-Marihuana kämpft im Schatten des Matterhorns mit dem Schlepplift und die Familie von Joël ist «chli ad Wärmi gfloge». Haben vermutlich zu Hause keine Heizung. Egal. Ein Plan muss her.