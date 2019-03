So teuer wird der Brexit für die Schweiz

Am stärksten betroffen wäre aber das Vereinigte Königreich selbst: Die Briten würden durch einen harten «No-Deal-Brexit» pro Jahr 57 Milliarden Euro einbüssen. Auch die Iren müssten hohe Einkommensverluste schultern, Malta dagegen dürfte die Folgen eines Austritts kaum spüren. Die Untersuchung zeigt, dass die geografische Nähe zur britischen Insel grundsätzlich zu einer stärkeren Brexit-Betroffenheit führt.

Das gilt auch regional. Die Bertelsmann-Stiftung hat auf Basis der Veränderungen des Bruttoinlandsprodukts berechnet, wie viel Geld pro Einwohner in rund 300 Regionen Europas verloren gehen würde. In London wären es im Schnitt 2821 Euro. Die britische Hauptstadt und die kontinentalnahen Regionen in Südengland sind europaweit am stärksten betroffen.