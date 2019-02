Von Silvia Aeschbach (publiziert am Wed, 20 Feb 2019 04:00:53 +0000)

Dass es gesund ist, genügend zu schlafen, ist unumstritten. Und dass Schlaf gut für unser Immunsystem ist und für die Abwehr von Krankheitserregern sorgt, erscheint uns logisch. Was die ideale Schlafdauer betrifft, so sind sich viele Studien einig, dass diese für Erwachsene zwischen sieben und acht Stunden liegt. Die Aussagen vieler Menschen, dass sie mit fünf oder noch weniger Stunden Schlaf auskämen, gehört daher eher in den Bereich der Sagen und Märchen. Denn diese «Leistung» kann zu Herzkreislauferkrankungen, Übergewicht oder gar zu Diabetes führen. Nicht zu vergessen mögliche psychische Folgen wie Depressionen, Angsterkrankungen und Zusammenbrüche, wie sie von der ehemaligen Gründerin und Verlegerin der «Huffington Post», Arianna Huffington in ihrem Buch «Die Schlaf-Revolution» eindrücklich beschrieben wurden. Allerdings hat auch unser Alter einen grossen Einfluss auf unser Schlafbedürfnis. So nimmt dieses bei Menschen über 65 Jahre ab. Babys hingegen benötigten rund 19 Stunden Schlaf am Tag. Dies belegt eine gross angelegte Studie der amerikanischen National Sleep Foundation,die die Schlafdauer für alle Altersstufen zusammengestellt hat.