Get the look: Matratzenkissen in dieser Art finden Sie bei Interio, eine solche Glasvase gibt es bei Artiana und Noguchi-Papierleuchten im Wohnbedarf.

2 — Das Meer ins Haus holen

Kaum sind die ersten frühlingshaften Sonnenstrahlen da, dann zieht mich das Fernweh Richtung Meer. Da ich nicht so schnell einfach in den Süden reisen kann, da Miss C., mein Hündchen, das Reisen gar nicht mag, lese ich die Maigrets, in denen der Kommissar in Südfrankreich den Bösen nachreisen muss und dabei Madame Maigret Mimosen nach Hause bringt. Ich kaufe auch Mimosen und koche wieder leichter. Aber eben das Meer! Ein Trost wären da solch tolle Fotos, riesengross und mit schlichten Holzrahmen gerahmt. Diese grossen Fotografien auf dem Bild sind von Kara Rosenlund und erhältlich auf ihrem Webshop.

3 — Die Sonne reinlassen

Die Sonne scheint nicht nur durchs Fenster, sondern auch mit «sonnigen» Stücken und Einrichtungsideen in der Wohnung. Dazu gehören Rattanmöbel, südliche Zimmerpflanzen in Terracottatöpfen, ein kleiner Fensterplatz, eine schlichte Liege und Körbe und Keramikschalen als Wohnaccessoires. (Bild über: Homepolish)

Shoppingtipp: Einen ähnlichen, ein bisschen einfacheren Rattanschrank gibts bei Ikea.

4 — Auf Glas setzen

Leichtigkeit entsteht mit leicht wirkenden Möbeln. Und da hilft Glas. Dieser kleine Arbeits- oder Essplatz am Fenster wirkt leicht, frisch und elegant, dank der Glasplatte. Aber Glasmöbel sind ein schwieriges Thema. Sie können schnell wirken wie aus den 80er Jahren. Das ist bei diesem schlichten Tisch mit Holzbeinen nicht der Fall. In den 80er- und 90er Jahren kombinierte man gerne Glas und Metall. Glas und Holz ist eine völlig andere Sache. Andere Möbel mit Glas, die leicht wirken, sind Vitrinen. (Bild über: The Modern House)

5 — Leichte Hüllen nähen

Wer gut nähen kann, versucht es mal mit Kleidern für Möbel. Andere geben Schneidern und Polsterer einen Auftrag. Es lohnt sich nämlich, bestehenden Sitzmöbeln neue Hüllen zu geben. Ich habe mich gerade in dieses Bild verliebt, es zeigt ein schlichtes Sofa und eine Pouf, die mit weissem Baumwollstoff oder weissem Leinen überzogen sind und unglaublich frisch wirken. Das auch, weil die Hüllen nicht satt und platt auf den Posten gespannt sind. (Bild über: Alquimia Deco)

6 — Dem Bett Leinenkleider geben

Da wir schon bei den neuen Kleidern sind – diese lohnen sich auch für das Bett. Mit neuer Bettwäsche ändern Sie im Nu den Look. Wagen Sie Farbe, und mischen Sie diese mit Weiss. Das wirkt neu, frisch und es macht erst noch Spass, immer wieder neue Kombinationen auszuprobieren. Diese Leinenbettwäsche gibt es bei H+M Home.

7 — Das Sofa in eine rosa Wolke verwandeln

Immer mehr Kollektionen setzen auf Nachhaltigkeit, auf langsames, bewussteres Konsumieren. Ein fantastisches Beispiel dafür ist die englische Firma Ingredients LDN. Schon beim Öffnen der Webseite entspannt man. Mir haben es die handgefärbten Samtkissen in zarten Tee -und Rosatönen angetan.

8 — Aus Keramikgeschirr essen

Auf Slow Living setzt auch die dänische Firma Tine K. Home. Sie ist eine der ersten skandinavischen Firmen, die nicht nur auf den kühlen skandinavischen Stil gesetzt hat, sondern von Anfang an Ethno-Elemente als wichtige Bestandteile in die Kollektion mit einbezogen hatte. Schaut man bei Tine K. rein, ist das immer eine kleine Ferienreise. Zum leichten, entspannten Wohnstil passt das schlichte weisse Keramikgeschirr wunderbar.

9 — Den Tisch schön decken

Leichtigkeit entsteht auch beim Zusammensein. Decken Sie den Tisch nun leichter, mit hellen Leinenstischtücher, filigranen Kerzenständern, schlichten Schalen und Vasen. Alles von Broste.

10 — Schlichtheit wählen

Schlichtheit ist, was wir nun wollen. Denn sie bringt automatisch Leichtigkeit. Dabei ist aber nicht Minimalismus oder eine radikale Marie-Kondo-Aktion gemeint. Schlichtheit kann durchaus sinnlich sein und Eleganz mitbringen. Wählen Sie einfach alle Dinge mit Bedacht aus. Entscheiden Sie sich bewusst für neue Stücke und freuen Sie sich daran. Damit es schlicht und schön ist, helfen natürliche ruhige Farbpaletten, schöne Formen und edle Materialien. Vergessen Sie beim Arrangieren und Dekorieren nie Dinge aus der Natur und alte Einzelstücke. Möbel und Wohnaccessoires von Interio.

Shoppingtipps zum Thema

Diese zwei Artikel sind mir besonders aufgefallen, denn sie vereinen Schlichtes mit Schönem. Die Wolldecke von H+M Home, zeigt ein grafisches Muster und ist zweifarbig, zu 139 Fr.

Der formschöne Keramikkrug von Artiana ist perfekt, um Frühlingsblumen einzustellen. Im Sommer können Sie ihn dann als Wasserkrug einsetzen, aber jetzt verwandelt jeden noch so günstigen Tulpenstrauss in ein elegantes Stilwunder, zu 48 Fr.

