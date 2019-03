Drei staatliche Flugsicherer im Rennen

Wie die «SonntagsZeitung» in ihrer jüngsten Ausgabe schreibt, interessieren sich bislang staatliche Flugsicherer aus drei verschiedenen Ländern für den Schweizer Markt: Die österreichische Flugsicherung Austro Control, die zwar privatwirtschaftlich organisiert, aber in staatlicher Hand ist. Seit zwölf Jahren regelt sie den Verkehr auf elf Regionalflugplätzen in Deutschland.

Aber auch aus Deutschland erhält Skyguide Konkurrenz – von der DFS Aviation Services, einer Tochter der Deutschen Flugsicherung, die diese Dienstleistung an zehn deutschen Plätzen erbringt. Im Rennen soll zudem das norwegische Unternehmen Avinor Air Navigation sein, auch hinter diesem Unternehmen steht die staatliche Flugsicherung des Landes.

Regionale Flugplätze können frei wählen

Die Firma ACR, die Skyguide nun ins Boot geholt hat, ist bislang die einzige private Anbieterin, die sich für die Flugsicherung in der Schweiz interessiert. Sie hat im Hinblick auf die hiesige Marktöffnung bereits eine Tochter mit Sitz in Zug gegründet.

Mit der Liberalisierung hat der Bund auf die Schwierigkeiten der regionalen Flugplätze reagiert, für die Kosten der Flugsicherung aufzukommen. Diese profitierten bis 2015 von einer Querfinanzierung aus den Gebühren, die Skyguide an den Landesflughäfen Zürich und Genf einnahm. Seit der Übernahme von europäischem Recht ist dies nicht mehr erlaubt. Fortan können die regionalen Flugplätze wählen, wen sie mit der Regulation ihrer An- und Abflüge betrauen. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt zertifiziert die jeweiligen Anbieter. Mit dem Joint Venture will Skyguide laut eigenen Angaben ein «neues und preiswerteres Angebot» schaffen.