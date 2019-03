Am 13. Dezember, sagt Ingo P., seien die Eltern abgereist, mit unbekanntem Ziel. Am 27. hätten sie zurückkommen sollen. Am 28. hat er sie bei der Polizei als vermisst gemeldet. Das Paar zeigt dem Reporter Fotos von Weihnachten 2016. «Ist halt schade», sagt Ingo P., «dieses Jahr wollten wir auch wieder mit ihnen feiern.» Die junge Ehefrau sagt: «Hoffentlich werden sie bald gefunden. Sie hängen ja so an der Familie, vor allem an ihrem Sohn.» Und Ingo P. fügt noch an: «Mein Vater hat immer gesagt: In Schnaittach bin ich geboren, in Schnaittach geht's auch zu Ende.»

Sechs Tage nach diesem Interview, am 22. Januar 2018, wurden die Eltern tatsächlich gefunden: Tot, in Plastikfolien gewickelt, eingemauert in einem Nebengebäude des Anwesens im mittelfränkischen Schnaittach (in der Nähe von Nürnberg), in dem sie gemeinsam mit ihrem Sohn gelebt hatten. Geheiratet hat Ingo P. erst am 29. Dezember, einen Tag, nachdem er seine Eltern als vermisst gemeldet hatte.

«Sie war die treibende Kraft»



Mitte Februar 2019 hat das Landgericht Nürnberg den Prozess gegen Ingo und Stephanie P. eröffnet. Wenn sich die Anklage, die Staatsanwalt Stefan Rackelmann vorträgt, in der Beweisaufnahme bestätigt, dann wird das Interview von Ingo und Stephanie P. im Franken-Fernsehen als eine der makabersten Schmierenkomödien aller Zeiten in die Kriminalgeschichte eingehen.

Spätestens am 9. Oktober 2017, sagt der Staatsanwalt, hätten die Angeklagten den Entschluss gefasst, Elfriede und Peter P. zu töten. Hintergrund sei gewesen, dass die Eltern mit der zukünftigen Schwiegertochter Stephanie nicht einverstanden waren, und dass Stephanie sich an der engen Beziehung zwischen ihrem Verlobten und dessen Eltern gestört habe. «Sie wollte ihn für sich allein», sagt der Staatsanwalt, sie sei «letztlich die treibende Kraft» hinter dem Mordkomplott gewesen.

Sie habe nichts geahnt von der bevorstehenden Tat, beteuert sie.

Sie hätten es zuerst mit Gift versucht. Sie hätten der Mutter einen mit giftigen Pflanzensamen versetzten Muffin verabreicht, das habe jedoch nur zu Durchfall und Erbrechen, nicht aber zum Tod geführt. Dann hätten sie ihr eine giftige Chemikalie in den Kaffee gemischt, aber die Mutter habe wegen des auffälligen Geschmacks nur einen Schluck davon getrunken, so dass es «erwartungswidrig nicht zum Versterben kam».