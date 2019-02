Wochenlang hatte die vermeintliche Panthersichtung damals Land und Leute in Atem gehalten. «Vielleicht war damals medial einfach grad wenig los?», fragen Häberli Oggier am Anfang ihres Bühnenprogramms. Aber natürlich wissen sie: Letztlich wars halt einfach eine gute Geschichte. «Sie hat alles geboten, was eine gute Story bieten muss», erinnert sich Lorenz Häberli, der sie 2012 in Echtzeit mitverfolgt hatte.

Er und Luc Oggier wollten die Panther-Geschichte ursprünglich zu einem «Lo & Leduc»-Song verarbeiten. Hat nicht funktioniert. «Manche Geschichten passen einfach nicht in dieses 3.20-Minuten-Format – und das war so eine», sagt Luc Oggier. Für sie, die sich auch als Musiker vor allem als Geschichtenerzähler verstehen und nicht nur Melodien, sondern eben auch die Sprache lieben, sei der Sprung auf die Kleinkunstbühne mit einem reinen Leseprogramm deshalb «ein natürlicher Schritt» gewesen.

«Lorenz und Luc arbeiten zusammen wie ein altes Ehepaar.»Reeto von Gunten, Schriftsteller

Vor längerer Zeit hatten sich Häberli und Oggier bereits dem «Atelieer» von Reeto von Gunten angeschlossen, das sich als «Werkstatt für Storytelling» versteht. Von Gunten, der Radiomoderator und Autor, ist selber seit vielen Jahren erfolgreich mit eigenen multimedialen Spoken-Word-Programmen unterwegs und brachte als Regisseur und Dramaturg bereits die ehemalige Fernsehmoderatorin Gülsha Adilji auf die Kleinkunstbühne. Er hält – verständlicherweise – grosse Stücke auf seine neuen Schützlinge: «Textlich finde ich sie eine der perfidesten Mundartbands überhaupt. Als ich ihren Song ‹Pluto› zum ersten Mal hörte, schmierte es mich fast an die Wand. Lorenz und Luc jubeln den Leuten Dinge unter, die diese oft schlicht nicht realisieren. Oder dann erst in fünf Jahren.»

«Völlig okay», meint Luc Oggier, der diese Aussage sofort relativiert. Wer will, könnte das Lob schliesslich als Kritik an den geistigen Kapazitäten ihrer Fans missverstehen. Missverstehen geht immer, gewollt oder ungewollt. Und so ergänzt Luc Oggier: «Wir haben kein Problem damit, wenn jemand einen Song wie ‹Jung verdammt› einfach nur abfeiert. Wir haben zwar auch da im Text ein paar sprachliche Finessen eingebaut, aber primär mal für uns selber. Wenn sie jemand findet: Schön! Wenn nicht: Auch gut.» Im Song «Jung verdammt» tritt Mephisto auf, die faustische Teufelsfigur. Schon bei Goethe habe sie stets die Wahrheit gesagt und auf das Böse gezeigt, sei aber nicht ernst genommen worden. «Wenn das Lied jetzt als kommerzieller Mitgrölsong wahrgenommen wird, weil er mal in einem Stadion mitgegrölt wurde, wird der Song im Grunde nur jedes Mal ein bisschen wahrer», sagt Lorenz Häberli. Dass ihnen beim Texten – an «Jung verdammt» sollen sie über ein Jahr gearbeitet und sechs verschiedene Versionen geschrieben haben – solche sprachlichen Kunststückchen gelingen, darüber können sich die beiden ganz diebisch freuen.

An das Bühnenstück herangegangen sind Lorenz Häberli und Luc Oggier wie beim Schreiben neuer Songs. Sie sind zunächst in sich gegangen, jeder für sich, dann haben sie sich gemeinsam zurückgezogen. Für Tage. Weit weg von allen, die sie gern haben, auch geografisch – «weil uns in dieser Phase niemand gern haben kann.» Dann spinnen sie komplett, sagen sie. Dass sie in dieser kreativen Phase jeweils «in den gleichen Film kommen», sei wohl ihr grösstes Glück. Deshalb funktionieren sie so gut als Duo, harmonieren – obwohl sie im Grund von ihrer Persönlichkeit her recht unterschiedlich ticken. Da der drei Jahre ältere, selbstbewusst und fast ein wenig streng auftretende Lorenz, der das Freestyle-Rappen beherrscht, als hätte er dafür den Duden und sämtliche Lexika studiert – was ihm durchaus zuzutrauen wäre. Dort der jüngere, eher quirlige Luc (29), der einen Gedanken oft redend zu Ende denkt – und ihn mit einem lapidaren «oder so» auch mal in die Sackgasse manövriert –, aufgewachsen neben den Abstellgleisen des Berner Bahnhofs, aber doch irgendwie eher karibisch unterwegs, nicht nur musikalisch. – Man könnte sagen: Die beiden ergänzen sich perfekt. Reeto von Gunten meint: «Lorenz und Luc arbeiten zusammen wie ein altes Ehepaar.» Auch das: Muss man nicht als Kompliment verstehen. Darf man aber.

Da geht es den Flüchtlingen von heute nicht anders als dem Panther von damals.

Was sie einmal mehr festgestellt hätten, meint Luc Oggier: «Wenn man etwas nur lang genug anschaut, fast mikroskopisch, wird es spannend. Dann gehen plötzlich ganz viele Türen auf.» Und durch unzählige davon sind sie gegangen – «wie zwei Detektive». Dabei kam ihnen entgegen, dass der Panther-Stoff keine fiktive Geschichte war, sondern eine, die sich tatsächlich so abgespielt hatte. Im Grunde mussten sie nichts erfinden, konnten sich konsequent an die Originalquellen halten: «Und die Realität», sagt Lorenz Häberli, «schreibt bekanntlich die besten Geschichten.» Und so recherchierten sie, forschten nach oder liessen sich einfach nur von ihrer Neugierde treiben, stehts die drei Leitthemen im Hinterkopf: Identität, Angst und Medien. Sie drehten Worte, Bilder, TV-Berichte und Dokumente um und auf den Kopf, wie Kleinkinder bunte Muscheln – stets gespannt, ob sich darin etwas Überraschendes verbirgt, sich etwas Lustiges herauskitzeln lässt.

Und nach diesem Muster läuft dann auch das Bühnenprogramm ab. Es führt die Zuhörenden auf vermeintlich abwegigsten Wegen vom Panther zum Bären und vom Bären zum Globi und vom Globi hinauf auf den Jaunpass – dorthin, wo es dann anfängt, weh zu tun. Zu den Flüchtlingen, die dort einquartiert sind – «dort, wo sie niemand sieht». Auch sie: ein bisschen exotisch, vor allem aber fremd. Und was man nicht kennt, ist – je nachdem, welche Worte man eben wählt dafür und in welche Geschichte man das Unbekannte verpackt – spannend, faszinierend oder einfach nur Angst einflössend. Da geht es den Flüchtlingen von heute nicht anders als dem Panther von damals.

Vor Weihnachten zeigten Häberli Oggier das neue Programm erstmals vor ausgewähltem Publikum. Zwischendurch standen sie auf, wedelten mit den Händen, um zu signalisieren, dass das Stück hier noch eine Lücke hat, eine Tür noch geöffnet werden muss. Luc Oggier verpasste dann und wann das richtige Timing für die Pointe. Trotzdem zeigte sich bereits das Potenzial von «Wörter wie wir». Denn das wichtigste bringen sie mit: eine richtig gute Geschichte. Nun wird es darum gehen, sie richtig zu erzählen.

Ab 4. 3.: Häberli Oggier touren mit «Wörter wie wir» durch die Schweiz. Infos: atelieer.ch