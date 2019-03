Facebook-Managerin Sheryl Sandberg sieht die ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen auch in der Kultur vieler Unternehmen begründet. «Männer sahnen oft das Lob ab, wenn Frauen gute Ideen haben», so sehe es in vielen Meetings aus, sagte sie dem «Handelsblatt» vom Montag. Ausserdem werde Ehrgeiz bei Frauen und Mädchen noch immer oft negativ gesehen. «Schon zu kleinen Mädchen wird gesagt, dass sie ‹bossy› seien», kleine Jungs würden vielmehr als «natürliche Anführer» gesehen, so Sandberg.