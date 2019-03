Nicht mithalten mit dieser Entwicklung konnte indes der Geschäftserfolg. Der Aktienkurs zum Beispiel stieg zwar 2015 stark an. Seither gab die Aktie allerdings wieder deutlich nach. Und lag Ende 2018 - wieder verglichen mit Anfangs 2012- nur gerade rund 11 Prozent höher. Vom Aktienkurs ist am Ende auch abhängig, wie hoch die ausbezahlten Boni in Aktien der Konzernleitung wirklich sind.

Die Bank erzielte unter Ermotti jeweils unter dem Strich einen Milliardengewinn. An den Gewinn von über 6 Milliarden aus dem Jahr 2015 kam die UBS aber in den vergangenen Jahren nicht mehr heran.

Managerlöhne steigen generell

Die Diskussionen um hohe Cheflöhne haben in letzter Zeit wieder zugenommen. Vorbei scheinen die Zeiten, in denen eine gewisse Zurückhaltung geübt wurde. Gerade im Umfeld der Abzocker-Initiative, welche 2013 angenommen wurde, das Thema heiss diskutiert. Doch trotz der Diskussion, die Managerlöhne stiegen seither wieder an.

Eine Studie von TravailSuisse zeigte vergangenes Jahr, dass die Vergütungen der Manager seit dem Jahr 2011 um 16 Prozent gestiegen sind. Die Angestellten in den untersuchten 36 Firmen verdienten 3,8 Prozent mehr.

Bank macht mehr Rückstellungen

Der Rechtsfall in Frankreich drückt derweil auf das Ergebnis der Bank. Im Januar wies die UBS noch einen Gewinn von 4,9 Milliarden Dollar aus. Nun sind es noch 4,5. Die Bank hat auf eine Rekordbusse, verhängt von einem Pariser Gericht, reagiert und wie dem Geschäftsbericht zu entnehmen ist 450 Millionen Euro beiseite gelegt.

Das Gericht hat der UBS im Februar eine Busse von 3,7 Milliarden Euro aufgebrummt. Dies weil das Gericht die Bank wegen Steuerdelikten schuldig sprach. Die UBS hat das Urteil angefochten.