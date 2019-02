Seit diesem Treffen sind nicht nur amerikanische Diplomaten in den europäischen Hauptstädten vorstellig geworden, sondern auch die Geheimdienste der Kanadier, Australier, Neuseeländer und Briten warnen vor den Folgen: Was wäre, wenn Peking im Krisenfall anordnet, Teile des Netzes zu stören, etwa bei einer Auseinandersetzung um Taiwan? Kein autonomes Auto, das dann noch fahren würde, selbst normale Autos wären nur noch eingeschränkt nutzbar, weil Grossteile der Bordelektronik in die Cloud ausgelagert werden sollen, lahmgelegte Krankenhäuser, Produktionsanlagen, die stillstehen.

Ahnungslos im Fadenkreuz

Michael Spavor hat mit all dem nichts zu tun, ausser dass er Kanadier ist. In seinem Heimatland wurde am 1. Dezember, zehn Tage vor seiner Verhaftung, in Vancouver die chinesische Staatsbürgerin Meng Wanzhou festgenommen – wie er am Flughafen. Meng ist die Finanzchefin von Huawei. Ein Bundesgericht in New York wirft ihr vor, den Bruch amerikanischer Iran-Sanktionen vertuscht zu haben. Wird sie in die USA ausgeliefert, droht ihr eine Haftstrafe von bis zu 30 Jahren. Elf Tage sass Meng in einem Frauengefängnis. Seitdem ist sie frei, sie trägt eine elektronische Fussfessel. Umgerechnet 10 Millionen kanadische Dollar musste sie als Kaution ­hinterlegen, umgerechnet 7,6 Millionen Franken. Das chinesische Neujahrsfest hat sie im Kreis ihrer Freunde gefeiert, in ihrer Villa in Vancouver. Und Michael Spavor bleibt in Gewahrsam.

«Solche Massnahmen sind Ausdruck einer neuen Härte, wie Peking versucht, international seine Interessen durchzusetzen», sagt Mikko Huotari, stellvertretender Direktor des Mercator Institute for China Studies in Berlin. Seit der Verhaftung von Meng Wanzhou sind die Beziehungen zwischen Ottawa und Peking am Boden. «Was ich weiss, ist, dass Präsident Xi Jinping darüber sehr wütend war», sagte John McCallum, der bis vor wenigen Tagen kanadischer Botschafter in Peking war. Inzwischen hat Kanada eine Reisewarnung für seine Bürger herausgegeben. Spontane Verhaftungen seien nicht auszuschliessen.

Jon Dunbar hat für sich entschieden, nicht mehr nach China zu fliegen. Er ist Kanadier und einer von Michael Spavors Freunden in Seoul. Seit vielen Jahren arbeitet er für die englischsprachige «Korea Times». «Michael und ich wollten uns am Dienstag, also dem 11. Dezember, bei einer Veranstaltung der Royal Asiatic Society sehen», sagt Dunbar. Ein kauziger britischer Anwalt, der viele Jahre in Pyongyang gelebt hatte, sollte einen Vortrag halten. Jon Dunbar war da, auch viele andere Freunde. «Nur Michael fehlte. Da wurden wir misstrauisch», sagt Dunbar.

Auf dem Weg zu Kim Jong-un in Nordkorea: Michael Spavor (ganz links) mit dem ehemaligen US-Basketball-Star Dennis Rodman (dritter von links). Foto: Reuters

Schon am Abend zuvor hatte Spavor einen Termin platzen lassen. Eigentlich wollte er gleich nach der Landung im Craftworks einkehren, einer Kneipe mit angeschlossener Brauerei. Der Betreiber ist Leo Jehn, der älteste Freund von Spavor. Sie stammen beide aus Calgary. 1996 zogen sie nach Seoul. Jehn war damals 22, Spavor 21 Jahre alt. Einmal nach Asien für ein verrücktes Jahr, das war der Plan, sie blieben.