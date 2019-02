Schweizer Familienrecht hinkt hinterher

Das schweizerische Familienrecht hinkt der gesellschaftlichen Realität immer noch hinterher. In vielen anderen europäischen Staaten dürfen frauenliebende Frauen und männerliebende Männer bereits auch andere als nur Stiefkinder adoptieren und sind auch zur Fortpflanzungsmedizin zugelassen – wie gegengeschlechtlich liebende Paare.

Als ich meiner sechsjährigen Tochter die Geschichte von Hanna und ihren beiden «homosensationellen» Vätern erzählte, hat sie nicht mit der Wimper gezuckt. Zwei Väter? Ja und?

Es ist an der Zeit, dass das auch in der Erwachsenenwelt so selbstverständlich wird. Es ist an der Zeit, dass sich das Recht auch in der Schweiz den sich wandelnden Familienformen anpasst. So dass der Zivilstand und wie Eltern lieben keine Rolle mehr spielt – zum Wohle aller.

