In Ihrem Alltag dreht sich alles um die Schönheit. Ist Ihnen das nie zu oberflächlich?

Natürlich wirkt es für viele oberflächlich. Doch bei genauerem Hinschauen sehen Sie, wie viel Hingabe und Liebe zum Detail mit meinem Beruf verbunden ist. Die Patienten suchen mich mit unterschiedlichen Intentionen auf. Manche, weil sie in einer Zeitschrift oder bei Instagram ihren Traumkörper gesehen haben, andere haben seit vielen Jahren ein tiefliegendes Problem. Eine Kundin wünschte sich mit 60 Jahren eine Brustvergrösserung. Erst nach 40 Jahren, als ihr Partner verstarb, erfüllte sie sich ihn.

Über 2'000 Brustvergrösserungen

Christian Köhler verfügt über mehr als 13 Jahre operative Erfahrung in Allgemein-, Gefäss-, Plastischer- und Wiederherstellungschirurgie. Er spezialisierte sich früh auf medizinische Laser und minimal-invasive Techniken. Köhler gründete die Plattform My Breast.ch und ist Geschäftsführer der Prevention Center in Zürich, Zug und Liechtenstein. Foto: Oskarmoyano

Was operieren Sie am häufigsten?

Meine Top drei sind Brustvergrösserungen, Augenlider und das Facelifting. In den letzten elf Jahren habe ich vom Spektrum her alles operiert – von Ohrenanlegen, Bauchdeckenstraffungen bis hin zur Intimchirurgie. Mittlerweile hat sich die Ästhetik derart spezialisiert, dass ein Schönheitschirurg gar nicht mehr alle Wünsche bedienen kann. Vielmehr operiert jeder das, was er gerne tut und besonders gut kann.

Wie viele Ihrer Kunden sind männlich?

Etwa 15 Prozent sind Männer, die meisten sind zwischen 35 und 55 Jahre alt. Die Zahl bleibt im Verhältnis ungefähr gleich, weil gleichzeitig immer mehr Frauen kommen. Die Kundinnen werden immer jünger. Heute legen sich schon 18-Jährige unters Messer, früher erst von 35 Jahren an aufwärts. Meine älteste Kundin war 91 Jahre alt. Sie wollte einmal in ihrem Leben Botox ausprobieren.

«Momentaufnahmen auf Instagram vermitteln falsche Eindrücke.»

Es gibt Frauen, die hart trainieren, weil sie sich einen kurvigen Po à la Kim Kardashian wünschen. Wie verbreitet sind klassische Fitness-OPs bei uns?

In Europa sind wir zurückhaltender. In Amerika hingegen sind Schönheitsoperationen fast schon selbstverständlich – etwa wie ein Termin beim Coiffeur. Schönheits-OPs gelten als Statussymbol. Es muss also auffallen: ein überdimensionierter Po, grosse Brüste und eine schmale Taille. Meinem Ideal entspricht das nicht. Ich habe schon Poimplantate eingesetzt, aber das ist eher die Ausnahme. Auch Sixpack- oder Bizepsimplantate sind bei uns nicht verbreitet. Die Leute sind körperbewusster geworden und ernähren sich gesünder.