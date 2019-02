Feste Abläufe

Hier helfen kleine Alltagsrituale unmittelbar vor dem Zubettgehen. Zum Beispiel können die Eltern, eine halbe Stunde bevor es ins Bettchen gehen soll, gemeinsam mit dem Kind die Kleidung für den nächsten Tag herauslegen, ein Bilderbuch lesen und eine Tasse Milch trinken. Nach kurzer Zeit wird das Kleine bereits beim Herauslegen der Kleidung wissen: Nun geht es ab ins Bett. «Feste Abläufe machen die Situation für das Kind vorhersehbar und spenden ihm auf diese Weise auch Sicherheit», so Oskar Jenni. Das Kind wird ruhiger, entspannt sich – und stellt sich auf Schlaf ein.

Beim Zubettbringen sollten Eltern auf die Wahl der Einschlafhilfen achten. Gewöhnt sich ein Kind beispielsweise an Mamas Hand, wird es ohne sie wahrscheinlich nicht wieder in den Schlaf fallen können, wenn es mitten in der Nacht aufwacht. «Deshalb sollten die Eltern von Anfang an möglichst auf Einschlafhilfen verzichten, die das Kind an sie gewöhnen», sagt Oskar Jenni. Etwa indem die Mama das Kleine zunächst festhält, ihm dann aber einen Kuschelbären in den Arm legt und eine gute Nacht wünscht. So fällt es dem Kleinen beim nächtlichen Aufwachen leichter, alleine wieder einzuschlafen – schliesslich ist der Kuschelbär nach wie vor fest in seinem Arm.

«Es ist bisweilen schwieriger für die Eltern als für den Nachwuchs, auf Rituale zu verzichten.»Oskar Jenni, Kinderarzt

Damit das Kind selbständig einschlafen lernt, braucht es eine gute Absprache zwischen Mama und Papa. Denn es nützt nichts, wenn ein Elternteil den Nachwuchs allein einnicken lässt – der andere aber bei ihm bleibt. Auch ist Geduld gefragt: Bei einigen Kindern dauert es länger, bis sie selbständig einzuschlafen lernen. Trotz fester Rituale und guter Einschlafhilfen. Oskar Jenni beruhigt die Eltern: Das sei völlig normal. «Eltern sollten diesen Entwicklungsstand der Kinder akzeptieren und respektieren», so der Pädiater.

Aber was tun, wenn Eltern und Kinder sich bereits an das gemeinsame Einschlafen gewöhnt haben? Nun wird der Nachwuchs immer älter und grösser – macht aber ohne die Mama nach wie vor kein Auge zu. «Die Eltern sollten das Kind graduell an das neue Schlafverhalten heranführen», rät Oskar Jenni. Bisherige Einschlafrituale werden nicht von heute auf morgen durch neue ersetzt – sondern Schritt um Schritt so verändert, dass das Kleine am Ende ohne Mamas und Papas Anwesenheit einschläft.