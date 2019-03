San Francisco wird zum Reichenghetto

Die Schätzungen darüber, wie viel Geld die Börsengänge einbringen, schwanken. Doch viele Analysten glauben, dass 2019 die besten Voraussetzungen für Techfirmen bietet, an der Börse Kapital aufzunehmen und den Angestellten zu ermöglichen, ihre Optionen- und Aktienpakete zu einem hohen Preis abzustossen. Uber dürfte dabei mit bis zu 120 Milliarden bewertet werden, Airbnb wird bereits jetzt mit 31 Milliarden bewertet, und Lyft sollte es beim Börsengang in den kommenden Wochen auf 25 Milliarden Dollar bringen. Selbst wenn nur die Hälfte der Börsengänge erfolgreich sein sollte, heisst es bei Sotheby’s, so dürften doch auf einen Schlag 10'000 Jungmillionäre geschaffen werden.

Die Reichen bleiben unter sich

Die ersten Vorzeichen der erwarteten Kaufwelle sind bereits sichtbar. Potenzielle Käufer, die nicht an einem der Börsengänge beteiligt sind, verspüren eine leichte Panik, aus dem Markt verdrängt zu werden. Er fühle eine existenzielle Angst, den Zeitpunkt zum Kauf zu verpassen, sagt Tom McLeod, Gründer des Start-up-Unternehmens Omni. Nachdem er zehn Jahre zur Miete wohnte, kaufte er kürzlich ein Haus, obwohl sich die Preisspirale in den letzten paar Jahren noch beschleunigt hatte. Bis vor wenigen Jahren sei ein einfaches, renovationsbedürftiges Häuschen für eine Million Dollar zu haben gewesen, sagt Kropp. «Heute ist unter 1,5 Millionen Dollar nichts mehr zu haben.»

In trendigen Quartieren mit einem nahen Autobahn-Anschluss ins Silicon Valley liegt die Schwelle weiter höher. «Fünf Millionen Dollar für ein Haus im Noe Valley sind nichts Besonderes mehr.» Noch vor 20 Jahren beheimatete das Quartier Arbeiterfamilien irischer und italienischer Herkunft. Heute ist das Noe Valley eine Hochburg für junge Millionäre und ihre Familien. Sie bleiben weitgehend unter sich, die Arbeiterfamilien wurden verdrängt. Ganz in der Nähe lebt auch Facebook-Chef Mark Zuckerberg, der sich mit einer Luxusvilla im geschätzten Wert von 72 Millionen Dollar allerdings wenig Freunde unter den Anwohnern geschaffen hat.

Verlagerung vom Silicon Valley ins Stadtzentrum

Als Google vor 15 Jahren und später Facebook an die Börse gingen, streuten die Angestellten ihren neuen Reichtum breiter, da die Hauptsitze beider Konzerne 50 bis 60 Kilometer südlich von San Francisco liegen. Der Kaufdruck war somit nicht auf die Stadt konzentriert. 2019 ist das anders. Uber, Lyft, Airbnb und fast alle anderen börsenwilligen Firmen haben sich in der Stadt angesiedelt, dem Wunsch der Angestellten nach einem kurzen Arbeitsweg folgend.

«Sie kaufen keine Autos, und sie suchen kein Nobelhaus, wie das alte Geld dies getan hat. Sie wollen mitten in der Stadt sein, und sie wollen es bequem haben», schildert Kropp seine Erfahrungen. «Gefragt ist nicht mehr ein Sportraum, sondern ein Postraum, wohin die Online-Bestellungen geliefert werden können.» Und noch etwas: Diese jungen Käufer können bar bezahlen, was ihnen beim Verhandeln mit dem Verkäufer einen Vorteil gegenüber jenen gibt, die mit einer Hypothek finanzieren müssen.