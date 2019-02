Einer der einflussreichsten Musiker der Rock- und Popmusik: David Bowie bei einem Konzert 1983 in München.

Gründungsmitglied der Rockband Kiss: Paul Stanley bei einem Konzert 1980 in Basel.

Die Auswahl war gross: Ein Bestellformular des Star-Foto-Versands (1978–1984).

Hard Rock im Herzen: Ein Krokus-Fan 1980 in London.

Sängerin von Blondie und Ikone der späten 1970er-Jahre: Debbie Harry 1978 in Zürich.

Das war 1977, das Geburtsjahr des Punk und do it yourself schwer angesagt. Stettler inserierte mit seinem Angebot in Musikmagazinen und stand bald schon täglich stundenlang alleine im Labor um Abzüge anzufertigen. Zuerst noch über Mittag im Lehrbetrieb, später von daheim aus.

Stehen bereit: Fans warten auf das Konzert von Iron Maiden 1981 in Zürich.

Schwitzen für die Musik: Konzert von AC/DC 1979 in Bern.

Auch er hat es in die Schweiz geschafft: Bob Marley 1980 in Zürich.

Düster und melancholisch: Led Zeppelin bei einem Konzert 1980 in Zürich.

Let there be rock: Ein Fantreffen von AC/DC 1980 in Zürich.

Blondie lief wie blöd und von ABBA-Fotos verschickte der umtriebige Rock’n’roll-Paparazzo tausende Kopien in alle Welt; ein lukratives Geschäft. Den Mitgliedern des von ihm gegründeten AC/DC-Fanclubs verkaufte er ausser seinen Fotos und Postern auch VHS-Kassetten mit zusammenkopierten Live-Schnipseln und nach Bon Scotts Tod sogar T-Shirts mit dem Original-Logo der Band.

Zur Abwechslung ein wenig Pop: Björn Ulvaeus bei einem Konzert von ABBA 1979 in Zürich.

Durch und durch Punk: Die Plasmatics 1981 in Zürich.

Bier und Zigaretten: Ein Fantreffen von AC/DC 1980 in Zürich.

Tanz der Dekade: Teenagers üben den Pogo bei einem Treffen 1979 in Emmen.

Jetzt kommt die Neue Deutsche Welle: Nena 1983 in Zürich.

Woraufhin sich AC/DC-Manager Peter Mensch höchstpersönlich meldete und dem geschäftstüchtigen Teenager mitteilte, dass er damit sofort aufhören müsse. Doch die Stettler-Show ging weiter. Breaking the law – und nichts geschah.

Die deutsche «Godmother of Punk»: Nina Hagen 1980 in Winterthur.

Als Rock noch Grenzen überquerte: Udo Lindenberg mit Gianna Nannini 1983 in München.

Von Bohemian Rhapsody bis Radio Ga Ga – diese Band kennen alle: Queen auf dem Weg ins Hotel Atlantis 1979 in Zürich.

Laut und dreckig – an die 1980er-Jahre mögen sich wohl viele noch erinnern, als wäre es gestern: Kreischende Fans (undatiert).

Bis 1984 geschäftete und fotografierte Stettler wie ein Besessener. Von Judas Priest bis Nina Hagen, von Led Zeppelin bis Bowie. Marley, Mercury, Joan Jett; alle hat er abgelichtet, manche von ihnen auch Backstage oder in der Hotellobby. Von den tausenden Bildern der Crème de la Crème des Rock’n’Roll erscheinen nun die Besten das erste Mal in Buchform. «Als wär's das letzte Mal» ist ein wilder Mix aus grobkörnigen, zerkratzten und unperfekten Bildern, ein grossartiges Zeitzeugnis. Ungeschliffen, roh, kraftvoll und authentisch. So wie gute Rockmusik eigentlich sein sollte und noch war, als Stettler in der vordersten Reihe stand, während Iggy Pop an seinem Reissverschluss rumfummelte.

