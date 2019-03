Traumskizzen von Blinden



Auch Blinde, die noch nie etwas gesehen haben, träumen in Bildern. Im Jahr 2003 lieferten die portugiesischen Schlafmediziner Helder Bértolo und Teresa Paiva dafür den Beweis. Sie weckten zehn blind geborene Männer und Frauen in ihrem Schlaflabor wiederholt auf und fragten, was die Probanden erlebt hätten. Als die Blinden nicht nur ihre Träume schilderten, sondern sie auch noch zeichneten, waren ihre Traumskizzen von denen sehender Versuchspersonen kaum zu unterscheiden.

Erinnerungslücke



Manchen Menschen erscheint ihr Schlaf traumlos. Woran liegt das? Schlafende, die sich an ihre Träume erinnern, wachen während der Nacht doppelt so häufig kurz auf wie «Nicht-Erinnerer», wie Perrine Ruby und ihr Team vom Neurowissenschaftlichen Forschungszentrum in Lyon herausgefunden haben. In diesen kaum bewusst wahrgenommenen Unterbrechungen der Traumphase könnten sich die abgebrochenen Träume leichter ins Gedächtnis einprägen, erklären die Forscher.

Geistesblitze



Viele Künstler lassen sich von Träumen inspirieren. Der US-amerikanische Kunstmaler Julian Schnabel, 67, ist einer von ihnen. Manchmal bannt er seine eigenen Träume oder die seiner Tochter Lola auf die Leinwand. Auch von Wissenschaftlern und Erfindern sind Geistesblitze im Schlaf überliefert. Nach jahrelangem Überlegen entdeckte der russische Chemiker Dmitri Mendelejew das Periodensystem der Elemente in einer Nacht des Jahres 1869. «Ich sah in einem Traum eine Tabelle, in der alle Elemente ihren Platz einnahmen», sagte der Chemiker kurz nach seiner Entdeckung. «Als ich erwachte, schrieb ich es sofort auf. Nur an einer einzigen Stelle musste ich später korrigieren.»

Alternative zum Albtraum



Lassen sich Albträume vermeiden? Joseph De Koninck, ein kanadischer Psychologe, konnte nachweisen, dass eine positive Gutenachtgeschichte, die man erzählt bekommt oder selber liest, ausreichen kann, um im Schlaf angenehmere Gefühle zu erleben. «Rund fünf Prozent der Bevölkerung leiden an Albträumen», sagt Michael Schredl, 56, wissenschaftlicher Leiter des Schlaflabors im deutschen Mannheim. «Die meisten versuchen ihre Albträume sofort wieder zu vergessen. Aber bewältigen kann man sie so nicht.» Dafür müsse man sich mit dem Traum auseinandersetzen. Bei der sogenannten «Imagery Rehearsal Therapy» überlegen sich die Betroffenen im Wachzustand eine alternative Lösung zum Albtraum und stellen sich wiederholt diese Variante vor. Ziel ist es, den Albtraum in eine harmlose Geschichte zu verwandeln. Sodass man zum Beispiel nicht mehr von der Brücke stürzt, sondern über die Brücke spaziert oder mit Hilfe eines Fallschirms sanft auf der Erde landet.