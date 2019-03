Von Rolf Hürzeler (publiziert am Tue, 05 Mar 2019 04:00:08 +0000)

Eine protestantische Bauernfamilie geriet 1920 wortwörtlich in Teufels Küche. Ihr Wohnraum stand auf britischem Boden der Grafschaft Fermanagh. Die Schlafzimmer waren dagegen auf «ausländischem Gebiet», nämlich im «Irish Free State», wie sich die heutige Republik damals nannte. Daraus entspannte sich für die Bauernfamilie ein derart absurdes bürokratisches Geplänkel, dass sich – wie früher üblich in Irland – die Kirche einschaltete. Laut dem Wirtschaftshistoriker David S. Johnson in diesem Fall die katholische, die sich auf den Standpunkt stellte, die Familie schlafe auf der falschen Seite der Grenze.