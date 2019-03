via GIPHY

Aber es wird nicht passieren. Keine Pferde, keine Hunde, keine Katzen, nicht mal einen Fisch

oder auch nur eine Ameisenfarm. Ich bin durch damit. Ich werde in meinem Leben vermutlich

nie wieder ein Haustier haben. Höchstens unfreiwillig. Also die Art Haustier, von der man

mitten in der Nacht geweckt wird, weil es auf der Suche nach Nahrung für die Mäusefamilie

ganz entspannt über das Kopfteil des Bettes läuft. Aber dazu später mehr. Fangen wir ganz

von vorne an. Die ersten Haustiere, an die ich mich erinnere, waren zwei Hamster, die beide

auf geradezu groteske Weise ums Leben kamen. Der eine brach aus seinem Käfig aus und

stürzte sich in einen Eimer Tapetenkleister, der im renovierungsbedürftigen Wohnzimmer

stand. Als Lehre aus seinem tragischen Tod entfernten wir zunächst alle Gefahrenquellen und

liessen den zweiten Hamster kleinere Erkundungstouren in der Wohnung unternehmen. Auch

sein Tod ist, nun ja, erklärungsbedürftig. Unbemerkt von meiner Familie und mir entwickelte

er eine Vorliebe für Sesselinnereien und verbrachte seine Streifzüge unter anderem damit, die

Sitzgelegenheit meines Vaters zu entkernen. Bis zu dem Tag, an dem der völlig ausgehölte

Sessel unter dem Gewicht meines Vaters zusammenbrach. Leider befand sich der Hamster zu

diesem Zeitpunkt in der Rückenlehne. Wir Kinder waren untröstlich und lagen unseren Eltern

wochenlang damit in den Ohren, uns Ersatz zu beschaffen. Beinahe hätte meine grosse

Schwester das sogar allein geregelt. Sie zog bei einer Dorftombola im Berliner Umland das

grosse Los und gewann ein Huhn. Ein echtes, lebendiges Huhn. Meine Eltern waren aus mir

damals völlig unbegreiflichen Gründen wenig begeistert und zwangen sie, sich mit dem

zweiten Preis zu begnügen – einer Zimmerpflanze. Wenn blicke töten könnten, lägen meine

Eltern heute beide seit Jahren auf dem Dorfanger. So aber brachte meine Schwester die

Pflanze und eine so nachhaltig schlechte Laune nach Hause, dass meine Eltern beschlossen,

etwas zu unternehmen.

Und da mein Grossvater beruflich viel unterwegs war, schlug er vor, wir könnten für einen

längeren Zeitraum seinen Papagei beaufsichtigen. Ich liebte diesen Vogel. Sei Käfig stand in

der Küche. Wenn er Hunger hatte rief er laut «Du Aaaaarschloch» und wenn man das Wasser

laufen liess, dann verkündete er, man sei ein «altes Dreckschwein». Er konnte das Quietschen

einer Tür so täuschend echt nachahmen, dass man unwillkürlich nachschaute, wer denn da

wohl den Raum betritt – auch wenn man eigentlich wusste, dass da nicht mal eine Tür war.

Grossvaters Papagei überlebte mehrere Entsetzenschreie von Besuchern, ein angepicktes

Kabel und sogar einen Ausflug ins Treppenhaus. Das Gasleck im Herd überlebte er leider

nicht. Aber wir durch ihn. Danach waren Tiere ein sehr sensibles Thema. Und ich traute mich

nicht mehr, Grossvater zu fragen, woher sein Papagei all die tollen Dinge konnte, obwohl ich

es zu gern gewusst hätte.

Nach einer längeren Durststrecke gaben meine Eltern wieder einmal nach und besorgten uns

ein Wellensittich und ein Meerschweinchen. Die beiden waren zur Überraschung aller

unzertrennlich und lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Ende. So glücklich, dass wir

insgeheim auf Flugschweine gehofft hatten. Mein Erwachsenenleben knüpfte dann wieder

nahtlos an die Katastrophenzeit meiner Kindheit an: Ein Kater mit gebrochenem Genick und

eine ganze Reihe von amoklaufenden Wüstenrennmauspärchen. Das erste verstand sich

prächtig. Dann starb eine an Herzversagen und weil man uns in der Tierhandlung gesagt hatte,

dass die Viecher alleine nicht zurechtkommen, besorgten wir Ersatz. Es funktionierte nicht.

Irgendwann gaben wir zur Enttäuschung unserer Kinder auf. Von den anderen Mäusen

erzählten wir ihnen nichts. Sie wohnten wie wir unterm Dach eines uralten Fachwerkhauses

und wurden von mir einzeln des Nachts in einen nahegelegenen Park transportiert, wenn sie

das Pech hatten, in unsere Lebendfallen zu tappen. Wenig später zogen wir aus. Seitdem hat