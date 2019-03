«Maja hat mir heute ungefähr ein Dutzend Mal erzählt, dass der Papa sie nicht haut. Und da frage ich mich schon, was das zu bedeuten hat.«

Ich seufze. Ein bisschen zumindest. Eigentlich habe ich überhaupt keine Zeit, der Pustetroll quengelt, oben wartet der grosse Bruder, die grossen Geschwister wollen irgendwo hingefahren werden. Die Küche sieht aus als hätte man in einem Topf voller Tomatensosse einen Böller gezündet und arbeiten muss ich heute Abend auch noch (Ach, sagen wir wie es ist: Heute Nacht zwischen 22 und 2 Uhr). Aber das hier klingt wichtig.

Also hole ich tief Luft und versuche mich an einer Erklärung: Die jüngeren Geschwister rappeln gerade immer mal wieder gegeneinander. Und während mein Vierjähriger seine altersmässige Überlegenheit ausspielt, indem er manipuliert und das Spielzeug, was er haben will, aus den Händen seiner Schwester quatscht, haut die in letzter Zeit gelegentlich zu. Was darauf folgt, sind Ansagen von meiner Lebenskomplizin und mir, dass Hauen nicht in Ordnung ist, dass wir uns innerhalb der Familie darum bemühen nett zueinander zu sein und dass Mama und Papa auch nicht auf die Idee kommen würden, irgendwen zu hauen.

Meine Kleine hat daraus »Papa haut mich nicht!« gemacht. Das ist natürlich richtig so und im Prinzip ein Grund zur Freude. Wenn eine Zweijährige das allerdings über den Tag verteilt immer wieder und ohne erkennbaren Zusammenhang sagt, dann wirkt das ziemlich merkwürdig. Dann sieht es so aus, als wäre das genaue Gegenteil der Fall und man hätte dem Kind eingetrichtert, auf Nachfragen entsprechend zu reagieren.

Ich nehme mir also die Zeit, der Erzieherin kurz zu erklären, was passiert ist, und biete ihr an, mich für ein weiterführendes Gespräch mit ihr zusammenzusetzen. Denn auch wenn es überhaupt nicht in meinen vollen Terminkalender passt und wir Zuhause unsere Auseinandersetzungen nicht mit Gewalt austragen, bin ich froh, dass sie so reagiert. Sie hat jedes Recht und allen Grund dazu.