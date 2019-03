Wie können sich Frauen und auch Männer gegen solche Vorschriften wehren?

Wichtig ist, das Thema mit der Arbeitgeberin zu besprechen und sich gut auf ein solches Gespräch vorzubereiten. Unterstützung bieten kann eine Fachstelle für Gleichstellung, ein Personalverband oder eine Ombudsstelle. Die Schlichtungsbehörde bietet in diesem Fall einen einfachen Zugang zum Recht. Das Verfahren vor der Schlichtungsbehörde ist kostenlos.

Wehren sich viele auf diesem Weg, allenfalls bis vor Gericht?

Wer sich wehrt, muss sich exponieren. Die Leute haben Angst, bei der Arbeit als Querulantinnen oder Querulanten zu gelten oder fürchten gar einen Arbeitsplatzverlust. Und dennoch: Wenn Betroffene diesen Weg gehen können, ist er sinnvoll. Aus Fällen von Lohndiskriminierung sowie sexueller und sexistischer Belästigung am Arbeitsplatz ist bestens bekannt, dass sich Arbeitnehmende auf das Gleichstellungsgesetz stützen können – das Gesetz gilt seit 1996. Das dort verankerte Diskriminierungsverbot gilt für die gesamte Ausgestaltung des Arbeitsverhältnisses inklusive Anstellung, Entlöhnung, Beförderung, Aufgabenzuteilung, Ausgestaltung der Arbeitsbedingungen. Unter letzteres fallen auch die Kleidervorschriften. Das ist vielen nicht bewusst. Das muss sich ändern.

Hätte also eine Flight Attendant der Swiss Chancen vor Gericht, wenn sie sich gegen den Lippenstiftzwang wehrt?

Meines Wissens gibt es zu dieser spezifischen Thematik in der Schweiz keine Gerichtspraxis. Ich kann Ihnen also nicht garantieren, dass in einem Streitfall das Gericht die Ungleichbehandlung ähnlich beurteilt.

Was tun Sie als Fachstelle, um Ungleichbehandlung am Arbeitsplatz zu bekämpfen?

Wir beraten in der Stadt Zürich wohnhafte oder arbeitende Personen und Institutionen und Unternehmen und vermitteln in Diskriminierungsfällen. Wir bieten Weiterbildungen an, auch zum Gleichstellungsgesetz und den darin behandelten Diskriminierungsformen: sexuelle und sexistische Belästigung, Lohngleichheit etc. Den Mitarbeitenden soll klar sein, dass sie Rechte haben. Das Gesetz ist in allen Bereichen im Erwerbsleben anwendbar, auch bei Kleidervorschriften. Betroffenen Arbeitnehmenden raten wir, das Gespräch mit ihren Arbeitgebenden zu suchen. Wir sehen: Ein Umdenken kann stattfinden. Das ist eine wichtige gesellschaftliche Entwicklung.