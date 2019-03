Das britische Parlament hat sich am Mittwoch gegen einen EU-Austritt ohne Vertrag ausgesprochen. Diesen Brexit ohne Abkommen wollte allerdings nur eine äussert knappe Mehrheit der Abgeordneten auf jeden Fall verhindern: 312 sagten Ja und somit Nein zum No-Deal-Brexit – 308 Stimmen würden die EU auch ohne Abkommen am 29. März verlassen wollen. Den Radikaleren fehlten also nur drei Stimmen.