Könnten Sie sich einen Wechsel in die Landwirtschaft vorstellen?

Ich? Nein. Ich bin durch und durch Wissenschaftlerin und beschäftige mich damit, Prozesse und Ökosysteme zu verstehen. Einen Bauernbetrieb würde ich wohl über kurz oder lang zugrunde richten.

Sie sind doch eine Forscherin, die weltweit in etlichen Anbaugebieten unterwegs ist und dort lieber mit Leuten spricht, statt in Labors und Büros zu sitzen.

Das stimmt, aber ich bin dennoch keine Praktikerin. Mit meinem Team an der ETH untersuche ich beispielsweise, wie widerstandsfähig unsere Wiesen, Weiden und Ackerkulturen gegen extreme Trockenheit sind. Mit unserem Wissen können wir Bäuerinnen und Bauern auf Möglichkeiten und Gefahren aufmerksam machen und aufzeigen, welche Massnahmen sich eignen, dem Klimawandel entgegenzuwirken.

Die Umwelt im Blick

Nina Buchmann wurde 1965 in Heidelberg (D) geboren und studierte von 1984 bis 1989 Geoökologie an der Universität Bayreuth. Sie promovierte 1993 in der Pflanzenökologie und arbeitete danach drei Jahre an der Universität von Utah in Salt Lake City (USA). 1999 habilitierte Buchmann an der Universität Bayreuth in Botanik. Seit 2003 ist sie Professorin für Graslandwissenschaften am ETH-Institut für Agrarwissenschaften, seit 2017 Vorsteherin des ETH-Departements für Umweltsystemwissenschaften. Buchmann ist verheiratet und hat eine Tochter.

Die Agrarfläche in der Schweiz schwindet. Gibt es einen Zeitpunkt, an dem wir völlig von Importen abhängig sein werden?

Pflanzliche Produkte wie Gemüse oder Obst importieren wir heute schon zu einem grossen Teil. Wie es mit der Landwirtschaft und dem Selbstversorgungsgrad weitergeht, hängt von der Politik und den Konsumen-ten ab, aber auch von der Raumplanung. Über die Hälfte der bereits verschwundenen Landwirtschaftsflächen waren Wies- und Ackerland. Diese Flächen haben wir für Strassen und Siedlungen aufgegeben, und das können wir uns schlicht nicht leisten.

Können Bauern ohne Direktzahlungen überleben?

Würde man diese runterfahren, müsste man die Märkte völlig öffnen, sodass die Bauern Maschinen, Dünger und Saatgut günstiger einkaufen könnten. Viele kleine Familienbetriebe könnten aber vermutlich nicht mehr mithalten.