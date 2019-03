Lea ist nicht die Einzige, die sich im klassischen 9-to-5-Job gefangen fühlt. Als ich kurz nach der Offenbarung meiner Schwester die österreichische Autorin Bianca Jankovska interviewte, sagte diese: «Das Schlimmste, was einem nach dem Studium widerfährt, ist die Diagnose: 40 Jahre Erwerbsarbeit.» Bianca ist, wie meine Schwester, Mitte 20 und hat ein Buch über Millennials geschrieben – «Das Millennial-Manifest». Lea hat das Buch am Küchentisch ihrer WG verschlungen.

Ferien-Initiative gefloppt

Seitdem ist meine Bubble voll von Menschen, die weniger arbeiten möchten: Erst lese ich von einem neuseeländischen Firmenchef, der die 4-Tage-Woche einführt – bei vollem Lohn. Dann spült es einen «Spiegel»-Artikel in meinen Facebook-Feed, in dem die Autorin für einen 6-Stunden-Tag plädiert: Studien würden beweisen, dass sowieso kein Mensch acht Stunden lang produktiv sein könne. Bei einem Versuch des Autokonzerns Toyota sei der Umsatz sogar gestiegen, als das Team statt acht nur noch sechs Stunden arbeiten musste.

Die Debatte über eine verkürzte Arbeitszeit ist nicht neu; sie wird immer mal wieder geführt. Schon vor Jahren gab es Firmen, die mit kürzeren Tagen oder Wochen experimentierten. In der Schweiz wurde 2002 eine Initiative zur Einführung der 36-Stunden-Woche abgelehnt. Und 2012, also vor gar nicht so langer Zeit, ist eine Initiative spektakulär gefloppt, die allen Erwerbstätigen sechs Wochen Ferien bescheren wollte – nicht ein einziger Kanton hat dafür gestimmt. Will die Mehrheit also, dass alles bleibt, wie es ist? Wollen alle Vollzeit-Angestellten in der Schweiz weiterhin 42,5 Stunden pro Woche schuften? Europaweit sind wir damit auf Platz zwei. Nur in Island wird noch mehr gearbeitet.

Jeder Vierte ist gestresst

Was ich aber um mich herum erlebe, zeigt das Gegenteil: Die allermeisten haben das Hamsterrad aus Arbeit und Tot-auf-dem-Sofa-Netflixen oder Tot-die-Kids-von-der-Kita-Holen satt. Sie wünschen sich mehr Zeit. Auch, um endlich Vorhaben wie die eigene Band, den feministischen Lesezirkel oder die ehrenamtlichen Besuche im Altersheim anzugehen. Alle haben Life-Fomo («Fear of missing out»), weil Instagram ständig daran erinnert, dass wir mal wieder in den Wald, an den Strand oder in ein schönes Café gehen könnten. Und beweisen all die Detox-Kuren und überfüllten Yogastudios nicht, dass sich sehr viele Menschen nach Pausen, nach Innehalten sehnen? Laut Job-Stress-Index nimmt der Anteil an gestressten Schweizerinnen und Schweizern tatsächlich zu – derzeit gibt mehr als jeder Vierte an, die Arbeit als Belastung zu empfinden.

Die Zahl der Teilzeit arbeitenden Männer ist in der Schweiz 2017 auf 19 Prozent gestiegen.

Die SP hat sich an das Thema noch mal herangewagt. Im neusten Wirtschafts-Paper fordert sie eine 35-Stunden-Woche bei vollem Lohn – gesetzlich verpflichtend für alle Arbeitgeber. Ich rufe SP-Nationalrat Cédric Wermuth an. «Mir fällt immer wieder auf, wie extrem die Schweizer Gesellschaft über ihre Erwerbsarbeit definiert wird – und wie sehr sie sich selbst darüber definiert», sagt er, als ich ihn frage, wie er sich den Misserfolg der beiden Initiativen 2012 und 2002 erkläre. «Ich bin mir sicher, dass die Leute vor allem aus Angst dagegen gestimmt haben: Sie befürchten, dass die ganze Wirtschaft zusammenbrechen würde.»