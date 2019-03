Das wäre alles gar nicht so tragisch, wenn die Händchen, die all diese Dinge so begeistert an sich reissen, diese irgendwann auch wieder loslassen würden. Aber sagen Sie mal einem kleinen Kind, dass sie etwas entsorgen möchten, weil es sowieso nicht mehr damit spiele. Es schreit kurz auf, krallt sich das Ding und erkürt es urplötzlich zum Lieblingsspielzeug, das es «NIE! IM! LEBEN!» weggeben werde.

Flohmarkt oder Ausmist-Zwang?

Wir Eltern denken uns deshalb allerlei Methoden aus, wie wir den Spielzeugberg etwas abbauen können. Ich habe es ein paar Mal mit dem Kinder-Flohmarkt versucht. Das war ganz lustig und eine gute Erfahrung für meine zwei Kleinen. Meinem Ziel hat es mich aber kein bisschen näher gebracht, weil die Kinder ihr verdientes Geld noch vor Ort wieder in neues Spielzeug investiert haben.

Da ist man vermutlich erfolgreicher, wenn man das Kind vor seinem Geburtstag mit dem Satz «Wenn es keinen Platz hat im Zimmer, gibt es auch nichts Neues.» dazu motiviert, ein paar Sachen auszumisten.

Eine Bekannte von mir macht es nochmals anders. Sie hat sich angewöhnt, ständig einen Teil der Spielsachen im Keller zu lagern. Nach ein paar Monaten werden diese wieder in die Wohnung geholt, dafür wandert eine andere Ladung hinunter. So freuen sich die Kinder immer wieder von Neuem über ihr Spielzeug und die Wohnung ist weniger vollgestopft. Der Keller dafür umso mehr.

Ich selber nutze den Keller auch: Von Zeit zu Zeit lasse ich heimlich etwas wirklich Veraltetes verschwinden und lagere es im Keller zwischen. Fragt länger keiner danach (und findet es auch nicht per Zufall, wenn wir die Skikleider holen…), kann ich es getrost weitergeben. Hinterhältig? Nun, ich bevorzuge die Bezeichnung nervenschonend.

Weniger Spielzeug = kreativere Kinder

Und: Ich kann jetzt ganz offiziell sagen, dass ich den Kindern damit etwas Gutes tue. Wissenschaftler haben nämlich bewiesen, dass Kinder kreativer und engagierter spielen, wenn sie weniger Spielsachen zur Auswahl haben. Ein Ergebnis, das niemanden erstaunt, der schon einmal mit dem Nachwuchs einen Tag lang draussen unterwegs war und gesehen hat, wie kreativ die Kleinen Äste, Steine oder eine Guetzliverpackung zum Spielzeug umwandeln.

Im Moment schränken sich meine Kinder übrigens gewissermassen selber ein. Sie spielen zu etwa 99 Prozent der Zeit mit ihren Playmobil-Häusern – und leben dabei ihre Kreativität aus. Während sie am Anfang noch mit reinem Spielen beschäftigt waren, haben sie irgendwann angefangen, Möbel aus Karton zu basteln, Mini-Kissen zu nähen und die Wände mit aus Zeitschriften ausgeschnittenen Bildern zu verzieren. Offenbar funktioniert die Gleichung «Fokus auf wenige Dinge = gesteigerte Kreativität» auch so.

Mal schauen, ob ich das verstaubte Krokodilspiel unauffällig in den Keller wandern lassen kann, während meine Nachwuchs-Interiordesigner das nächste Zimmer verschönern…

