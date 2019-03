Nazi-Fehltritt: VW-Chef bringt Investoren gegen sich auf

Herbert Diess hatte sich bereits vor einer Woche für seinen Ausspruch «Ebit macht frei» entschuldigt. Der Manager hatte tags zuvor bei einem Vortrag im Kreis von Führungskräften diesen Satz verwendet und damit eine Verbindung zur Schreckenszeit des Nationalsozialismus hergestellt: «Arbeit macht frei» verwendeten die Nazis als Toraufschrift an Konzentrationslagern. Ebit ist die Abkürzung für den Gewinn eines Unternehmens vor Zinsen und Steuern.

Worte des Bedauerns

Er bedaure die «sehr unglückliche Wortwahl», sagte der Österreicher dem deutschen «Manager-Magazin». «Falls ich damit unbeabsichtigt Gefühle verletzt haben sollte, tut mir das ausserordentlich leid. Dafür möchte ich mich in aller Form entschuldigen.» Er habe nicht daran gedacht, dass dieser Zusammenhang hergestellt werden könne.

Diess sprach davon, dass die hohen Margen der Marke Porsche innerhalb des Konzerns mehr Freiheit gäben als andere Eigenmarken wie Audi. Die angebliche Harmlosigkeit der Bemerkung schützte ihn aber nicht vor einer Rüge durch den Verwaltungsrat des Autobauers. «Die Historie des Volkswagen-Konzerns und die sich daraus ergebende Verantwortung ist ein wichtiger Teil der Unternehmensidentität. Die Äusserung des Vorstandsvorsitzenden Herbert Diess ist in diesem Kontext als unangebracht und nicht nachvollziehbar zu bewerten», zitierte das «Handelsblatt» das Gremium, das in Deutschland Aufsichtsrat genannt wird. Die Geschichte von Volkswagen ist mit dem Nationalsozialismus verknüpft. Das Nazi-Regime hatte das Unternehmen in den 1930er-Jahren gegründet.

Ein langfristiger institutioneller Investor aus den USA nennt Diess laut FT einen der wenigen Manager, die das Unternehmen wahrscheinlich in die richtige Richtung bewegen könnten. Allerdings sei der Nazi-Fehltritt «so beleidigend, dass ich es nicht für wirklich entschuldbar halte».

«Das ist kein Satz, den man in Deutschland sagen darf.»Ulrich Hocker, Direktor einer Gruppe von Kleinaktionären

Die Äusserung könnte in den kommenden Wochen auch zum Spielball im internen Ringen zwischen dem mächtigen Betriebsrat und der Konzernspitze werden. Konfliktpotenzial ist einiges vorhanden: Deiss, der erst seit rund einem Jahr an der Spitze des wegen des Dieselskandals heftig kritisierten Konzerns steht, will bei der Marke VW in den nächsten fünf Jahren 5000 bis 7000 Stellen durch Automatisierung ersetzen und auf diese Weise rund sechs Milliarden Euro mehr in der Kasse haben, wie er Mitte März bekannt gab. Betriebsratschef Bernd Osterloh als oberster Arbeitnehmer nannte den Plan prompt «ein Hirngespinst».