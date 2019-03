Nachts im Museum

Im Postfach steckt der Schlüssel zum Hintereingang, in der Hosentasche jedes Besuchers ein ominöser Geheimauftrag, es geht über eine abenteuerliche Aussentreppe zu einer Doppeltür. Bleibt die innere zu lange offen, wird die Kantonspolizei automatisch alarmiert. Also husch, husch.Adrenalin. Spannung. Gemeinschaftsgefühl. Und fast unglaubliche Geschichten zu einzelnen Ausstellungsobjekten. Diese sehr ungewöhnliche und persönlich gefärbte Führung scheint einen Zeitnerv zu treffen.

Die Partynudel

Denn das Museum für Kommunikation ist nicht allein mit seinem Sinn für Sonderevents: Für das Museumsbier öffneten fünf Berner Museen diesen Winter schon zum zweiten Mal am Donnerstagabend ihre Pforten und boten Bier und Ausstellung. Das Ziel: Junge Leute nach Feierabend ins Museum holen. Beim Bier mit dabei ist auch das Naturhistorische Museum. Es ist die Partynudel unter den Berner Museen und lockt nebst der schon traditionellen «Bar der toten Tiere» in der Altjahrswoche auch mit der Gastroreihe «Durch die Gänge», an der Kurioses wie Hühnerfüsse oder frittierte Insekten serviert werden. Anfang März konnte man sich im Schneckensezieren üben. Ein weiterer Publikumsmagnet war das einmalige «Drink ’n’ Draw» vor ein paar Wochen. Hier zeichneten die Besucher Aktmodelle ab. Der Anlass war so beliebt, dass das Publikum dicht gedrängt auf Klappstühlen sass. Gezeichnet odergegessen wird neben einem Walskelett, dem grössten und spektakulärsten Ausstellungsobjekt des Museums.

Doch reicht ein Walskelett allein nicht aus, braucht es wirklich mehr als die blosse Ausstellung? «Das kommt sehr auf das Museum an», sagt Jakob Messerli. Er ist Direktor des Bernischen Historischen Museums und gleichzeitig Präsident Museen Bern. «Um ‹Mona Lisa› im Louvre muss man keinen Event machen.» Aber Daueraustellungen allein seien heute oft nicht mehr genug. «Das Publikum will Abwechslung», sagt Messerli. Deshalb führten Museen ab den 1980ern vermehrt Wechselausstellungen ein – und seit den 1990ern habe es vereinzelt Anlässe in Museen gegeben. So hat auch das Historische Museum damals historische Essen durchgeführt, bei denen man zum Beispiel essen konnte wie im alten Rom. Doch etwas hat auch Messerli festgestellt: «In den letzten fünf bis zehn Jahren gab es eine Beschleunigung und Vermehrung dieser Anlässe».

Der Trittbrettfahrer

Vielleicht auch auf dem Trittbrett der Museumsnacht, bei der sich die Museen mit Darbietungen übertrumpfen, und die seit 2003 ein Fixpunkt im Berner Kulturkalender ist. Silvia Müller ist die Mutter der Museumsnacht. Ein paar Tage vor dem jährlichen Grossevent sind sie und ihr Team im Endspurt, soeben hatten sie eine Besprechung mit der Polizei, um letzte Fragen zum Dispositiv durchzugehen. Und dann sitzt sie erstaunlich ruhig da, souverän und gelassen. «Wir wollen zeigen, was in einem Museum alles möglich ist – und was es alles noch zu sehen gäbe.» Damit sollen Schwellenängste abgebaut werden und ein anderes Publikum ins Museum gebracht werden. «Wer gerne in Ruhe eine Ausstellung im Kunstmuseum anschaut, macht das nicht an der Museumsnacht», sagt sie. Deshalb konkurriere das eine auch nicht das andere, «weil die Museumsnacht nicht unbedingt dieselben Leute anspricht wie das reguläre Museumsprogramm.»

Die Berner Museumsnacht wurde nach Vorbildern in Berlin und Basel konzipiert und im Laufe der Jahre «verfeinert», wie Müller sagt. Es sei streng geregelt, wer mitmachen könne, zudem müssten Lesungen, Konzerte und Sonderevents in dieser Nacht mit dem Museum einen Zusammenhang haben. «Es ist kein Stadtfest, sondern ein Kulturfest der Museen», betont sie.