Aber beginnen wir von vorne. Mein Gegenüber in Stichworten: männlich, um die 30, politisch links stehend, genügsam. Auf Letzteres lässt die Tatsache schliessen, dass bei ihm ein Znacht mit Dreieckssandwich und Toffifee in der Regel genügt.

Und so war das alles für ihn eingermassen neu. Noch nie gesehen hat er etwa Uniformen bei Serviceangestellten, die hier rot sind und edel anmuten. Ebenso fremd war ihm die Tatsache, dass ihm ein Angestellter beim Eingang den Armee-Parka abnimmt. Besonders bemerkenswert: Zum geräucherten Lachs (24 Fr.), den er zur Vorspeise bestellte, gehörte zwar ein für ihn zur Grundnahrung zählendes Toastbrot. Dieses reichte ihm der Angestellte aber in einer Stoffserviette eingeklemmt und per Hand dar.

Spannende Diskussionen über Neid und Klassenunterschiede wiesen zwar darauf hin, dass sich innerlich etwas in ihm dagegen wehrte, dies alles widerspruchslos zu geniessen. Auch blieb er bei der Beurteilung der hausgemachten, weitum bekannten Ravioli (24 Fr.), die sein Tischpartner zur Vorspeise bestellte, kurzsilbig. («Mmh!») Seine Mimik liess aber auch auf grössere Gefühle schliessen. Das wiederholte sich bei den Hauptgängen, die einmal aus Bistecca fiorentina (64 Fr.) und einmal aus Filetto di Manzo (58 Fr.) bestanden («Wow!»). Noch nicht einmal erwähnt ist dabei die Flasche Barbaresco (88 Fr.).

Man sass also da, inmitten eines Lokals, das sich nur Gutverdiener regelmässig leisten können. Was wiederum die Gespräche befeuerte – und den überzeugten Linken gegen Ende des Abends zur Aussage verleiten liess, dass Neid die Triebfeder für Klassenkampf sei. Aber auch, dass allzu lange Gespräche über Essen und Wein Ersatzhandlungen seien. Wie beliessen es dabei, schwiegen eine Weile und genossen dann die Dessertplatte (18 Fr.).

