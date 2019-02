Die Motoren heulen auf, die Reifen drehen durch: An der Swiss Moto in Zürich präsentieren an diesem Wochenende Töffhersteller ihre neusten Motorräder. Doch nicht alle Boliden brummen laut durch die Hallen. Die elektrischen Modelle stehen geräuschlos an ihren Ständen. Wir haben diese mit dem Präsidenten des Harley Indian Club Schweiz, Eric van der Ploeg, besucht. Was der Benzin-Fan von den E-Boliden hält, sehen Sie im Video.