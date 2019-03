Mit diesen Clips will der 1963 in New York gegründete Anbieter von Abnehm-Programmen neue Wege gehen. Prominente, die für ihre Gewichtsschwankungen bekannt sind, sollen zu Vorbildern werden. Auch wenn Winfreys Stern schon lange nicht mehr so hell glänzt wie zu jenen Zeiten, als sie bei einem missglückten Handtaschenkauf in einer Zürcher Luxusboutique Schlagzeilen machte, und auch wenn Williams mehr oder weniger seriös geworden ist und seine musikalischen Höhenflüge hinter sich hat: Beide Promis haben noch immer zahlreiche Fans.

Es ist mir durchaus bewusst, dass viele Menschen mit dem WW-Programm nicht nur erfolgreich Gewicht verloren, sondern dieses auch gehalten haben. Aber irgendwie mutet es für mich seltsam an, dass in unserer aufgeklärten Welt, in der schon Teenies über Kalorien, Nährwerte, Unverträglichkeiten und Veganismus Bescheid wissen, viele Menschen immer noch Richtlinien für ihr Essverhalten brauchen.

Natürlich wird bei den meisten Kampagnen das böse Wort «Diät» schon lange nicht mehr verwendet. Mit dem Verkürzung des Firmennamens von Weight Watchers, also wörtlich übersetzt «Gewichts-Beobachter», soll die Verbindung mit dem Begriff Wellness erreicht werden – Wohlbefinden und nicht die persönliche Kasteeiung ist angesagt. Und die Aussage: «Ich stelle meine Ernährung um und bewege mich mehr», tönt doch sehr viel selbstbewusster und moderner als «ich zähle Kalorien».

Die eigenen Bedürfnisse verstehen statt sich zu kasteien

Vielleicht bin ich momentan etwas zynisch, weil viele meiner Kolleginnen zur Zeit ihr Abnehmprogramm durchziehen. Sich mit der gehypten 16:8-Methode ernähren, eine ganze Woche lang nur Nährstoffwürfel snacken, ausschliesslich giftgrüne Shakes und Proteindrinks zu sich nehmen, und, natürlich, alle Arten von «bösen» Kohlenhydrate meiden.

Jedem das Seine. Ich versuche – nicht nur, wenn es ums Abnehmen geht –, mehr auf meinen Körper zu hören. Um so zu verstehen, warum er in gewissen Situationen oder zu gewissen Zeiten nach bestimmten Nahrungsmitteln verlangt. Weil es beim Essen ja nicht nur darum geht, den Hunger zu stillen, sondern auch um die Erkenntnis, welch andere Bedürfnisse über das Essen gestillt werden wollen. Und ich habe durchaus auch meine Erfolgserlebnisse: Wenn ich nach einem üppigen Znacht am nächsten Morgen spüre, dass ich wenig Appetit habe, ess ich einfach weniger. Und ärgere mich nicht darüber, dass ich geschlemmt habe, um mit dem Gedanken «Jetzt spielts eh keine Rolle mehr» weiter zu futtern. Denn nichts macht bekanntlich mehr Appetit als ein schlechtes Gewissen.

PS: Scheinbar geht die klassische Abnehmstrategie von WW trotz des Staraufgebot nicht wie gewünscht auf. Wie vor wenigen Tagen bekannt wurde, ist die Aktie des Konzerns um 30 Prozent abgestürzt.

Der Beitrag Mit Robbie Williams Kilos killen erschien zuerst auf Von Kopf bis Fuss.