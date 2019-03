2 — Abstellkammer mit Allüre

In meinem Pariser Hotel hat der Besenschrank eine chice Tapete, die Bücher zeigt. Wenn er also mal offen ist, dann macht er eher den Eindruck einer gemütlichen Bibliothek. Dieses Beispiel hier entführt mit der Orangenbaum-Tapete die Putzabteilung in den sonnigen Süden. (Bild über: Design Sponge)

3 — Eine echt coole Küche

Ohne Tapete wäre diese Küche einfach nur normal. Mit Palmenblatt-Motiven aber wird sie cool, funky und superpersönlich. Natürlich leistet die kleine Disko-Theke auch ihren Beitrag dazu. (Bild über: Doris Lesley Blau)

4 — Rosa Träume für den Kühlschrank

Eingebaute Kühlschränke lassen uns kalt. Haben Sie aber ein freistehendes Exemplar, dann können Sie ihm mit Tapete ein tolles, dekoratives Outfit verpassen. Wie das geht, zeigt der Blog Horses and heels.

5 — Totallook

Von der Küche gehts ins Schlafzimmer. Eigentlich mag ich Einrichtungen, in denen alles perfekt aufeinander abgestimmt ist, nicht so besonders. Aber dieses Beispiel zeigt, was mit dem richtigen Mix und Styling möglich ist: Midcentury-Möbel, Muster, das grosse Bild – sie alle werden zusammengefügt mit der blau-weissen Tapete, die sogar ein Echo auf dem Bettüberwurf findet. (Bild über: My Domaine)

6 — Nischenprodukt

Wird Ihr Arbeitsplatz, Ihr Sofa oder Ihr Bett von einem Schrankmöbel umrahmt? Dann heben Sie diese Nische mit einer passenden Tapete hervor. (Bild über: This is glamorous)

7 — Rückendeckung

Der Trick mit hübschen Mustern als Rückendeckung für bestimmte Möbel funktioniert auch für eine einzelne Wand. So wird der Tapeteneinsatz nicht ganz so dominant, wie wenn Sie einen ganzen Raum tapezieren. Aber Sie erzielen trotzdem eine starke Wirkung. (Bild über: Inspiration Deco)

8 — Einfaches Upgrade

Manchmal ergibt sich beim Einrichten dieses kleine Stückchen leere Wand, das man gerne beleben möchte. Da helfen Tapeten. Wenn Sie eine solch kleine Partie austapezieren, dann wirkt die Tapete fast wie ein Bild. (Bild über: This is glamorous)

9 — Ein Bild von einer Tapete

Tapeten können auch als Bilder eingesetzt werden. Das ist eine gute Idee, wenn man vielleicht nicht so lange in einer Wohnung bleiben möchte, dass sich der Aufwand von echtem Tapezieren lohnt. Dieses Beispiel stammt übrigens von der Australierin Florence Broadhurst, deren Lebensgeschichte so aufregend war wie die Tapeten, die sie in den 70er-Jahren kreiert hat. Erhältlich über: Wallpapershop. (Bild über: House of bliss)

10 — Galerie

Die gleiche Idee wirkt wiederholt sehr elegant. Sie erinnert an getäferte Wände, die mit Malereien ausgefüllt wurden. (Bild über: Hgtv)

11 — Hauptrolle

Noch weniger Aufwand haben Sie, wenn Sie eine Tapete gleich an der Rolle aufhängen. Es gibt Tapeten, deren Muster sich perfekt dafür eigenen, wie dieses poetische Beispiel von Deborah Bowness. (Bild über: Apartment 34)

12 — Bühnenbild

Es gibt auch viele interessante klassische Muster, die grossformatig sind und sich eigenen, aufgehängt statt aufgeklebt zu werden. Hier dient ein Flamingo als kleines Bühnenbild hinter einem Kinderbett. (Bild über: Inspiration Deco)

13 — Kunststücke

Viele haben Angst vor Tapeten, weil sie denken, dass man dann keine Bilder mehr an die Wand hängen kann. Das stimmt nicht. Manchmal wirken Bilder und Tapete zusammen sogar wie ein kleines Gesamtkunstwerk, etwa dieses Beipiel von The Selby.

14 — Mustermix

Zum Schluss noch ein wilder, aber gekonnter Mix von Tapeten, Mustern und Bildern, der ganz einfach superfrisch und inspirierend ist. (Bild über: Southern Living)

Credits:

Blogs und Magazine: Apartment Therapy, Design Sponge, Doris Lesley Blau, Horses and heels, This is glamorous, My Domaine, Inspiration Deco, Apartment 34, House of bliss, Hgtv, The Selby, Southern Living

Der Beitrag Mit Pauken und Tapeten erschien zuerst auf Sweet Home.