Mit Musik und positivem Denken gegen Schmerzen

100 Brustkrebspatientinnen, die vor der Operation auf eine «voraussichtlich schmerzlindernde Wirkung einer unterstützenden Behandlung mit Akupunkturnadeln hingewiesen wurden», litten nach der OP «weniger an Schmerzen» als Patientinnen, die «nur» Schmerzmittel bekamen. Durch die Akupunkturbehandlung allein habe sich diese Wahrnehmung jedoch nicht verändert: «Entscheidend war vielmehr, dass die behandelnden Narkoseärzte bei den Patientinnen eine positive Erwartung an die Schmerztherapie geweckt hatten», heisst es in einer Presseinformation der Universität Duisburg-Essen.

Alle Patientinnen erhielten eine Pumpe, mit der sie sich die Menge der Schmerzmittel selbst verabreichen konnten. «Bei einem vergleichbaren Verbrauch berichteten die positiv beeinflussten Patientinnen über geringere Schmerzen», wird Professor Dr. Sven Benson vom Institut für Medizinische Psychologie und Verhaltensimmunbiologie zitiert. «Ausserdem waren diese Patientinnen mit der Schmerzmittelgabe zufriedener.» Studienleiter Benson schliesst daraus, dass «eine positive Beeinflussung durch medizinisches Personal eine vergleichsweise einfache, zeitsparende und kostengünstige Massnahme sein könnte, die Schmerzbehandlung zu verbessern».

Mozart hilft nicht immer

Schon früher hatten Forschungen gezeigt, dass auch Musik Schmerzen und Ängste bei Patienten lindern kann, die sich einer Operation unterziehen müssen. So wurde vor rund einem Jahr eine Meta-Studie von Wissenschaftlern aus den Niederlanden und der USA veröffentlicht, für die 92 bestehenden Studien mit Daten von insgesamt 7385 Patienten ausgewertet wurden. Der Einsatz von Musik habe Ängste und Schmerzen bei erwachsenen OP-Patienten «signifikant reduziert», stellten die Forscher fest.

Musik kann offenbar im Gehirn die Ausschüttung von körpereigenen Glücks-Opioiden wie Endorphin und Dopamin bewirken. Klar wurde das durch den Vergleich mit Patienten, bei denen keine Musik zum Einsatz kam. Schmerzen nach der Operation wurden vor allem dann gelindert, wenn auch die Musik nach der Operation eingesetzt wurde, während vorher gespielte Musik vor allem Ängste vor dem Eingriff reduzierte.

Und welche Musik hilft am besten? Bei den ausgewerteten Studien wurde die gespielte Musik jeweils von den Forschern ausgewählt, oder die Patienten wählten ihre Lieblingsmusik aus. Allerdings brachte es nicht viel, einem Klassikhasser Mozart vorzuspielen, obwohl zahlreiche Studien ergeben haben, dass klassische Musik gute Resultate bei der Schmerz- und Angstbebekämpfung erzielet.

Allgemein lässt sich sagen, dass Musik, die die einen ähnlichen Rhythmus wie unsere Herzfrequenz hat, bei Menschen die besten Resultate zeigt. Bei vier Studien der oben erwähnten Metauntersuchung wurde die Musik sogar von einem Musiktherapeuten live gespielt. Auf diese musikalische Untermalung reagierten Patienten besonders gut.

Ich würde ein kleines, intimes Live-Konzert ebenfalls vorziehen. Und mir – falls dies die Krankenkasse übernehmen würde – gerne ein Live-Ständchen von Herbert Grönemeyee bringen lassen.