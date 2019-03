Von Josef Lang (publiziert am Tue, 12 Mar 2019 04:00:12 +0000)

In der Sommersession 1969 debattierte der Nationalrat über das Kernanliegen des legendären Marsches nach Bern: Keine Unterzeichnung der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) ohne Frauenstimmrecht! Hatten die Frauen am 1. März vor dem Bundeshaus demonstriert, taten sie es am 12. Juni innerhalb des Gebäudes. In der Eingangshalle zwangen sie die Ratsherren, eine ganze Reihe von Transparenten zu passieren. Und auf der Tribüne kritisierten sie mit demonstrativem Stricken die traditionelle Rollenteilung. Dabei mussten sie erleben, dass ihre Hauptforderung ausgerechnet von der Partei am heftigsten bekämpft wurde, die seit Jahrzehnten am beharrlichsten das Frauenstimmrecht gefordert hatte: von der SP!