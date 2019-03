Mathematiker knackt Rätsel um Zahl 33

Nur manchmal geht doch ein Mathematiker siegreich aus diesem Kampf hervor. So wie kürzlich Andrew Booker von der University of Bristol. Er hat sich an eine Variante der sogenannten diophantischen Gleichungen gewagt, an denen schon Mathematiker im alten Griechenland verzweifelt sind. Bei Bookers Problem geht es konkret um die Frage, welche ganzen Zahlen sich als Summe von drei Dreierpotenzen anderer ganzer Zahlen ausdrücken lassen. Ein einfaches Beispiel ist die Zahl 29: Sie lässt sich schreiben als 3³+1³+1³. Für welche anderen Zahlen gibt es solche Zahlentripel? Und wie viele davon?

8'866 128'975 287'528³ + (?8'778 405'442 862'239)³ + (?2'736 111'468 807'040)³ = 33

Das kann doch nicht so schwer sein, könnte man meinen, wobei man bedenken sollte, dass auch negative Zahlen erlaubt sind. Tatsächlich ist das Problem vertrackt. Für zwei Zahlengruppen weiss man schon lange, dass keine Lösungen existieren: jene Zahlen, die sich mit Rest 4 oder 5 durch 9 teilen lassen, also 4, 5, 13, 14, 22, 23, 31, 32 und so weiter. Dann wiederum gibt es Zahlen, für die sogar ein ganzer Haufen Lösungen bekannt ist. Seit Mathematiker 1954 anfingen, das Problem mit Computern anzugehen, konnten viele Zahlen in diese Gruppe einsortiert werden.

Am interessantesten aber sind die Problemfälle: Zahlen, für die trotz intensiver Suche noch keine Lösung gefunden wurde, ohne dass man jedoch wüsste, warum das so ist. Im Zahlenraum bis 1000 betraf das lange 14 Zahlen. Die Liste beginnt mit 33, 42, 74, 114, 165, 390 und 579. Das jedenfalls war der Stand im Jahr 2015, als der Videojournalist Brady Haran in seinem populären Youtube-Kanal «Numberphile» ein Video postete, in dem der britische Mathematiker Tim Browning das Problem erklärt.

Haran kennt die sirenenhafte Anziehungskraft des Themas, darum ist sein Video wohlweislich mit Warnungen versehen: «Hier nicht anhalten, um es selbst auszuprobieren!» – bei der Zahl 30, wo die erste Lösung nur mit zehnstelligen Zahlen funktioniert. Oder «Hier ganz sicher nicht anhalten, um es selbst auszuprobieren»: bei der 33 zum Beispiel, für die es bis dahin keine Lösung gab.

Der Mathematiker Andrew Booker liess sich von diesem Hinweis jedoch nicht abschrecken, als er das Video sah. Beim ersten Versuch kam er nicht weit. Aber dann wurde er auf ein zweites Numberphile-Video aufmerksam, das Haran 2016 veröffentlicht hatte – anlässlich der ersten Lösung für die Zahl 74. «Da hat es mich gepackt», sagt Booker in einem dritten, aktuellen Video der Reihe. Er nahm sich die verbliebenen Zahlen vor.