Margaret Thatcher und der Neoliberalismus

«Eine moralische Gesellschaft»

«Wir wollen eine Gesellschaft, in der die Menschen frei sind, ihre Entscheide zu treffen, um Fehler zu machen, um grosszügig und mitfühlend zu sein», hat sie einmal gesagt. «Dies ist, was wir als moralische Gesellschaft verstehen. Nicht eine Gesellschaft, wo der Staat für alles verantwortlich ist.»

Als sie kam, stand ihr Land an einem Abgrund. Bei der Produktivität und beim Wachstum befand sich Grossbritannien 1979 am Ende aller ernsthaften Industriestaaten. Die Teuerung: atemberaubend. Die Arbeitslosigkeit: erschreckend. Great Britain hiess allgemein «the sick man of Europe», der kranke Mann Europas.

Inflation, Arbeitslosigkeit, Wachstum

Dann aber legte Thatcher keineswegs eine klare Erfolgsstory hin. Die Inflation stieg nochmals an – sie kam erst 1982 unter Kontrolle. Die Arbeitslosigkeit verdoppelte sich kurzfristig – sie war während der ganzen Thatcher-Ära höher als zuvor. Das Wirtschaftswachstum sackte in ihren ersten beiden Jahren ab – um dann tatsächlich an Fahrt zu gewinnen (zu den wichtigsten Wirtschaftsdaten der Thatcher-Ära).

Nachweisbar nachhaltig erscheint heute, vier Jahrzehnte später, nur eine Wirkung ihrer Politik: Die Schere zwischen Arm und Reich öffnete sich in der Thatcher-Ära drastisch. Diese Entwicklung beschäftigt das Land bis heute.

Auf der anderen Seite stand Grossbritannien nach Thatchers Abgang 1990 wieder als konkurrenzfähiges und produktiveres Land da – es folgte ein 15 Jahre langer Aufschwung. Dass die Tory-Politikerin nach den Sechzigerjahren dem Kapitalismus eine Menge Selbstachtung zurückgab: Hier wurzelt tatsächlich, dass der so genannte Neoliberalismus dann so viel Einfluss gewinnen konnte.

Zum Thema: Frank Bösch: «Zeitenwende 1979. Als die Welt von heute begann», München: C.H. Beck 2019.

