Wenn ich sie zur Schule begleite – weil ich denselben Weg habe und zur selben Zeit zur Arbeit muss, nicht, weil sie ihn nicht selbständig zurücklegen könnte –, lässt sie meine Hand augenblicklich los, wenn ihre Schulkameradinnen am Horizont auftauchen. Anstatt eines Abschiedskusses vor der Schule erhalte ich neuerdings ein kurzes Winken, wenn ich Glück habe. Wenn nicht, rennt sie mit ihren Freundinnen davon und lässt mich einfach stehen.

Dann verharre ich einige Sekunden, um sicher zu sein, dass sie sich nicht doch plötzlich noch einmal kurz umdreht, bevor ich meines Weges gehe. Ich bin stolz, wie gross und selbständig sie geworden ist. Und trotzdem.

Wahnsinnig gross – unendlich klein

Nur sieben Jahre sind es her, seit dieses winzige Menschenkind auf meinem Unterarm Platz hatte. Wo sind diese sieben Jahre hingeflogen? Mit einer gewissen Sehnsucht erinnere ich mich an vergangene Zeiten und bin doch gleichzeitig froh, dass die zunehmende Selbständigkeit meiner Tochter auch wieder neue Freiheiten für mich bedeutet.

Doch kaum gewöhne ich mich an diese neue Lebensphase, kommt sie angerannt, jammert und weint, weil sie ohne meine Hilfe unmöglich ihren Pyjama ausziehen, die Zähne putzen oder das Butterbrot streichen und auf gar keinen Fall alleine zur Schule gehen kann. Auf dem Pausenplatz bleibt sie an meinem Jackenzipfel hängen, bis es mir peinlich wird vor all den neugierigen Blicken der anderen Mütter, Väter und Kinder.

Dann brauche ich die Worte, die ich eigentlich nie sagen wollte: «Aber du bist doch schon gross!»

Es ist anstrengend, das Hin und Her der Gefühle in dieser Phase der Wackelzahnpubertät: mal Kleinkind, mal Schulkind, mal Vorpubertierende. Die Phasen wechseln sich fliessend ab, und oft weiss ich nicht genau, welche gerade im Vordergrund steht. Natürlich gebe ich mir die grösste Mühe, die Konstanz zu wahren, die ihr fehlt, aber einfach ist das manchmal nicht.

Die Zeit geniessen, die nie wieder kommt

Vor ein paar Tagen, als ich nach ihrem Zubettgehen gerne noch einiges für mich erledigt hätte, wollte sie partout nicht ohne mich einschlafen. Nach langem Gezeter und Geheul ihrerseits und einigem Knurren meinerseits gab ich schliesslich nach. Glücklich kuschelte sie sich an mich, legte ihren Kopf auf meine Schulter und schlief innert Sekunden ein. Lange blieb ich so liegen, lauschte ihrem Atem und sog ihren Kindergeruch in mich ein.

Irgendwann wird es das letzte Mal sein, dass sie in dieser Nähe zu mir einschlafen will. Irgendwann wird auch die Phase der Wackelzahnpubertät vorüber sein und nie mehr wiederkommen. Mit Wehmut werde ich mich daran zurück erinnern, da bin ich mir sicher.

«Mein Baby», flüsterte ich ihr ins Ohr, bevor ich wieder aufstand und meine Dinge erledigte, «mein kleines grosses Baby.»

