Ein solcher Präsident ist ­Ancillo Canepa, er hat in Thun auf der Pressetribüne Platz genommen. Lange hat sein Club nicht mehr gewonnen, Canepa weiss das und antwortet mit einer unsicheren Handbewegung auf die Frage, wie es ihm gehe. Handleser würden sagen, dass sich dieser Mann nicht so sicher ist, ob das heute mit dem FCZ gut komme. Canepa sagt dann: «Heute sehen wir einen anderen FCZ.» In diesem Satz liegt so viel. Die Hoffnung auf Besserung, aber auch das Bewusstsein, dass Zürcher Fussball zuletzt wenig Spass gemacht hat.

Als wäre es ein Heimspiel

Die mitgereisten Fans teilen ­diese Meinung. Sie haben Spruchbänder gespannt, darauf steht: «Und mängisch spieleds schlächt, doch dänn gönd mir erscht rächt.» Sie sind so laut und zahlreich, dass sie den Thuner Anhang übertönen und aus dem Auswärts- ein Heimspiel machen.

Doch die Gesänge lockern beim FCZ vorerst keine Blockaden. Der FC Thun macht das Spiel und spielt so, wie es der FCZ selbst will. Gepflegt, flach, immer wieder vertikal. Trainer Marc Schneider ist zusammen mit FCZ-Trainer Ludovic Magnin in die Trainerschule gegangen. Beide sind sie Schüler der favreschen Fussballlehre, und in diesen Tagen scheint es, als ob die Version Schneider dem Vorbild näher kommt. Der FCZ hingegen wartet ab, verliert Bälle und schenkt dem Gegner masslos viel Zeit und Raum. Oh, wie kann sich Canepa da aufregen.

Thun hat gerade seine Jahreszahlen bekannt gegeben, der ­Verein hat mit einem Budget von 13,7 Millionen 50 000 Franken Gewinn gemacht, die Spieler erhalten Löhne im Wert von 5,5 Millionen. Der FCZ wirtschaftet mit einem Budget von über 25 Millionen Franken, ist professioneller aufgestellt und zahlt seinen Spielern höhere Löhne als die Thuner. Er müsste überlegen sein. Er ist es nicht.

Anbahnendes Scheitern

Canepas Ärger wird noch grösser, als der FC Thun trifft, weil ihn der FCZ zum Tore­schiessen einlädt. Flanke, Prellball, zwei Zürcher liegen am Boden, der Ball fliegt ins Tor. Kurz darauf schiesst Canepa hoch wie eine Rakete, Kololli hat getroffen.

Es ist ein kurzer kräftiger Schub an Glückshormonen, doch der Kick lässt schnell nach. ­Bereits zwei Minuten später bringt Stillhart Thun mit seinem ­zweiten Tor wieder in Führung. Erneut ist der FCZ unachtsam, Canepa drückt sich in den Stuhl, er will gerade nichts wissen von dieser bösen Welt.