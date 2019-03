Um den Gerüchten ein wenig vorzubeugen: Ja, wir planen die Einführung eines Renn-Hidschabs in Marokko. Warum? Weil wir wirklich Allen Sport ermöglichen möchten – unabhängig von individuellen, religiösen Bedürfnissen. Was sagt ihr dazu? #DecathlonUnited #Kalenji pic.twitter.com/oniu0epxkE

Anders als Nike kassierte die Sportladenkette daraufhin so richtig Haue – von der politischen Rechten, weil etwas wie ein Hijab grundsätzlich nichts in einem französichen Laden zu suchen habe. Aber von Links, vor allem von den Feministen: Mit der Kopfbedeckung trete Decathlon die Würde der Frau mit Füssen und mache sich zum Gehilfen jener, die sie unterjochten.

Décathlon se soumet également à #islamisme qui ne tolère les femmes que la tête couverte d'un hijab pour affirmer leur appartenance à la oumma et leur soumission aux hommes #Décathlon renie donc les valeurs de notre civilisation sur l'autel du marché et du marketing communautaire pic.twitter.com/3AFRAXmPCt

Vergeblich versuchte Decathlon die Wogen zu glätten und legt schliesslich nach einem mehrtägigen Shitstorm sein Vorhaben auf Eis – nicht zuletzt, weil seine Mitarbeiter teilweise massive Drohungen erhalten haben.

Notre service client a reçu plus de 500 appels et mails depuis ce matin. Nos équipes dans nos magasins ont été insultées et menacées, parfois physiquement.

Pour vous donner une idée, voici le type de messages qu’on reçoit : pic.twitter.com/4ZjkRlgm2U

— Decathlon (@Decathlon) February 26, 2019