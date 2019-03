Ist Jogging der falsche Sport? Doch alles andere ist zu aufwändig, was die Planung angeht. Tennisplatz reservieren, Spielpartner finden etc. Kann man ab und zu machen, aber gerade beim Tennis komme ich eh kaum ins Schwitzen, weil mein Niveau mies ist. Squash ist schlecht für die Knie. Ins Krafttraining will ich nicht – mit fremden Leuten in einem Raum Hanteln zu stemmen oder auf einem Stepper zu schwitzen, ist grotesk. Ausserdem reut mich das Geld fürs Abo.

Nein, dann lieber Jogging, das muss doch machbar sein. Nach dem Motto «Selbsterkennung ist der erste Schritt zur Besserung» decke ich hier deshalb in einer öffentlichen Kritik-Sitzung 25 meiner Lieblingsausreden auf. In der Hoffnung, die Demütigung bringe mich auf den rechten Kurs.

-Es regnet (und jetzt? Ist sogar noch angenehm).

-Es ist zu kalt (hä? ist beim skifahren auch kein Thema).

-Es ist zu heiss (ja, aber irgendwann geht die Sonne unter).

-Ich jogge nicht jetzt, sondern am Abend dann (haha, nice try).

-Ich bin jetzt zu müde (dann geh doch morgens joggen).

-Ich habe gerade etwas gegessen (Fresssack).

-Ich habe noch nichts gegessen (toll, jetzt joggen, dann brennen die Kalorien!).

-Ich esse – statt zu joggen – heute Abend keine Kohlenhydrate (sorry, aber bringt dem Kreislauf nichts).

-Ich lasse das Jogging heute aus und gehe morgen (jaja prokrastiniere ruhig weiter).

-Ich lasse die Woche aus und gehe dafür nächste Woche jeden Tag (völlig unrealistisch).

-Nächstes Jahr fange ich an (du hast noch nie einen Neujahrsvorsatz eingehalten. Kein einziges Mal)

-Ich habe kein richtiges Jogging-Outfit (ist in einer Stunde gekauft, online noch schneller).

-Ich war heute schon mit dem Hund spazieren (ja, einmal um den Block).

-Der Hund stört beim Joggen, weil er erratisch stehen bleibt (lass ihn doch zuhause).

-Kollege xy macht auch keinen Sport (hat rein gar nichts mit dir zu tun)

-Kollege yx macht Sport und ist trotzdem dick (dito)

-Mein Büro ist im dritten Stock, Treppensteigen ist Training genug (nope).

-Die Joggingroute ist langweilig (dann stell sie doch um).

-Ich bin verkatert (selber schuld).

-Keine Zeit (eine glatte Lüge).

-Ich muss jetzt kochen (ist in einer halben Stunde erledigt).

-Ich muss Nachrichten gucken (du guckst nur Netflix, das weisst du ganz genau).

-Hatte einen strengen Tag im Büro (mimimi).

-Ich habe keine Lust (aha, jetzt kommen wir der Sache näher).

-Ich bin zu faul (tja).

Der letzte Punkt ersetzt alle vorherigen, was mich regelmässig verzweifeln lässt. Vielleicht resignieren und Sport einfach abschreiben? Doch mit Mitte 40 und meinem Lebenswandel sollte man etwas tun, sonst fällt man plötzlich tot um. Ach, wie tragisch, dass ausgerechnet ein Hypochonder seinen Körper wie eine Mülltonne behandelt! Aber das ist ein Thema für einen anderen Blog.

