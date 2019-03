Konsum der Konträrfaszinierten

Warum schauen solche Leute Unterschichtenfernsehen? Wohl aus einer Motivation heraus, dieder Publizist Roger Willemsen in einem Interview 2012 „Konträrfaszination“ nannte. Konträrfaszination heisst laut Willemsen: Man guckt sich „Die Geissens“ an und denkt dabei: „Gott sei dank bin ich nicht so wie die.“ Validierung also. Das ist das eine. Das andere ist, dass man vermittels Unterschichtenfernsehen trotzdem was erfährt über die bildungsfernen Milieus (oder jedenfalls deren realitätsmediale Repräsentation), und hier zeigt sich etwas Paradoxes: Der Distanzverlust, der durch diese Kenntnisse bewirkt wird, inspiriert per se durchaus keine Solidarität.

Das Gefühl der Solidarität wäre ja eine Möglichkeit zur Überbrückung der gesellschaftlichen Zersplitterung und wird als solches gerade wiederentdeckt, zum Beispiel durch den ebenfalls bekannten Soziologen Heinz Bude, der just ein ganzes Buch zum Thema vorgelegt hat. Sein Kollege Reckwitz ist allerdings der Meinung, dass eben Kenntnisnahme nicht automatisch Anteilnahme inspiriert. Im Gegenteil: Dass sozialen Milieus, die vor dem Internetzeitalter nicht wirklich viel voneinander wussten, heutzutage medial wechselseitige Einblicke in ihre Lebenswelten möglich werden, kann das Ressentiment auf allen Seiten anfachen: der Gekränktheit derDeklassierten, die ihre Lebensstile und Qualifikationen durch die Globalisierung entwertet sehen und aus Rache populistisch wählen, steht eine starke Reserviertheit der Gebildeteren gegenüber, eine Kühle und Abneigung gegenüber jenen abgehängten Existenzen,die sich in der globalisierten Welt nicht zurechtfinden, weder kreativ noch vernetzt sind, Fleisch im Discounter kaufen, All-Inclusive-Ferien buchen, Diesel fahren und ernsthaft RTL2 schauen.

Im Medienkonsum zeigt sich, wie engästhetische und soziale Diskurse miteinander verschränkt sind. Wir haben es an dieser Stelle bereits festgestellt:Es ist inzwischen ein wohletablierter Gemeinplatz, dass ebendas, was zu Beginn des Internetzeitalters als grosse Chance gesehen wurde, nämlich der Zugang zu Öffentlichkeit für jedermann, jetzt, 30 Jahre später, zur zerstörerischen Gefahr geworden ist: Ende der Experten, Ende der Diskursdisziplin, dissonante Parallelöffentlichkeiten, Verflachung und Tristesse der Populärkultur. Letzteres nicht zuletzt in Form von Unterschichtenfernsehen (und übrigens auch Unterschichtenradio), das jeden Tag Schaden anrichtet. In allen möglichen Milieus. Die Tatsache, dass wir uns daran gewöhnt zu haben scheinen, macht den kulturellen Konflikt nicht ungeschehen.

