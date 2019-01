«Irgendwie hatte er alles richtig gemacht, und trotzdem gings Richtung Hölle. Auf der Erde ist das Leben so eingerichtet, dass alle Menschen unbedingt in die Hölle kommen. Besonders in Russland.» Der junge russische Autor Dmitry Glukhovsky fasst in seinem grossartigen Roman «Text» die ganze Komplexität der Frage in drei Sätze. Auch wenn ich alles gut und richtig mache, habe ich dennoch keine Gewissheit, nicht in die Hölle zu kommen. Und vielleicht gibt es ja auch Orte, welche dem Reich des Teufels näher stehen als andere.