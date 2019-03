«Läppli» im Bundeshaus

Auch in der Schweiz gibt es ein bekanntes Beispiel: Alfred Rasser (1907–1977), der mit seinen

«Läppli»-Figuren das Schweizer Kabarett in den 1950er- und 1960er-Jahren prägte, war auch

Politiker. Er füllte landauf, landab die Säle und begeisterte Theater, Film und Fernsehen. Auch wenn

er auf der Bühne häufig als «HD Läppli» und «Demokrat Läppli» den Naivling darstellte, war er ein

politischer Mensch. Das zeigte sich unter anderem darin, dass Offiziersgesellschaften und

vaterländische Verbände Rassers Kabarett massiv kritisierten. 1955 bereiste Rasser China, was

drastische Konsequenzen nach sich zog. Prompt galt Rasser als Kommunist. Daraufhin kündigten

Theater bestehende Verträge, und das Radio strich die geplante Unterhaltungsreihe mit Rasser.

Seine Familie hatte Existenzängste und ass monatelang Brot nur noch mit «Leberwurst aus der

Tube», wie Franz Rueb in der Biografie über Rasser schreibt. Immerhin erholte sich der Kabarettist

wieder, nicht zuletzt dank der Reaktivierung seiner sehr populären «Läppli»-Figuren.

Als der Kabarettist 60 Jahre alt war, wechselte er die Bühne: Alfred Rasser wollte weg von

Theater, Fernsehen und den Läpplis, er wollte als Politiker ins Bundeshaus. Zwei Jahre zuvor hatte er

über den Berner Parlamentsbetrieb gedichtet:

«Wo Berge sich erheben

Da steht ein Bundeshaus.

Drin viele Zwergli leben.

Die gehen dort ein und aus.

Ein jedes tut das was es will

Und kann’s nicht viel, dann schwatzt es viel

Dann bleibt das Volk der Zwergli still.

Man nennt das Politik, das Spiel.

Das Wursteln hat sein Domizil.

(…) In Köpfen rauscht viel Stroh.

Und alli sitze do.

Wir sind die kleinen Zwergli

Und wohnen hinterm Bergli.

Heissa, heissa, ho

Wie sind wir doch so froh! Juhui!»

Nun wohnte Rasser in Rheinfelden und kandidierte im Aargau als Nationalrat für den Landesring

der Unabhängigen. Der beabsichtigte Szenenwechsel kam zuerst gar nicht gut an: Es sei eine

«Unverschämtheit», wenn ein Kabarettist, der sich über den Staat lustig gemacht habe, in die Politik

gehe. «Läpp(l)ischer geht’s nimmer!» hiess es damals in den Zeitungschlagzeilen. Die Journalisten

karikierten Rasser mit seinem Bühnengenre: «Demnächst grosse Premiere: Läppli zieht ins

Bundeshaus. Neuer Schwank von Alfred Rasser.». Doch die Aargauer Stimmbürger sahen das anders

und wählten Alfred Rasser Ende Oktober 1967 in den Nationalrat.

Das Publikum war ihm treuer als die Institutionen

Der Kabarettist, der von sich selber sagte, er habe «s’Lääbe lang nie gfolgt», füllte die neue Rolle

als Politiker durchaus mit Ernsthaftigkeit und mit einem guten Gespür für die Themen der Zeit:

Erstmals drängte es ihn ans Rednerpult, als er um den Prager Frühling ging; sein erster Vorstoss war

ein Postulat, das den Bundesrat um Gespräche mit der aufgebrachten 1968er-Jugend bat. Ausserdem

trat er für Frieden, soziale Gerechtigkeit und kulturelle Fragen ein. Damit schuf er sich nicht nur

Freunde – dies im Bundeshaus wie auch in den Medien, die ihn auch bei ernsten Politthemen

konsequent «den Kabarettisten» nannten und damit seine Haltung kleinmachten. Das Publikum blieb

ihm aber treu: Wenn er nicht im Bundeshaus war, füllte Rasser noch immer die Säle in der Schweiz,

zudem schaffte er nach vier Jahren locker die Wiederwahl. Bis 1975 blieb er im Nationalrat.

Übrigens: Rassers «HD-Soldat Läppli» wird ab November in Basel neu aufgeführt; dagegen sind für

die Komik in der Politik heute andere zuständig. Manchmal auch solche, die diese Berufsbezeichnung

nie trugen. Und den Humor eher unfreiwillig produzieren.

